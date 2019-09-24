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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7668766976707671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 03:26

  uaprofi написав:это очень опасно - кто-то мог запомнить Ваш пароль и потом сможет заходить на этом планшете в Ваш ИБ

ИМХО
заявление в Вашем случае обязательно, желательно оставить себе также копию с ФИО работника и через пару дней проверить на горячки что всё отключили и проконтролировать в расчётную дату и/или начале каждого месяца результат

Да понятно, каждый раз пароль надо менять. Зображення
Zorras
 
Повідомлень: 113
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:25

  Solar_simfi написав:Шановний представник! Якась дуже погана людина поломала функціонал вашого порталу travel.alfabank.ua. Питання полягає в тому, що наразі при купівлі залізничного квитка відсутні стандарні УЗшні опції: а) відмови від послуги постільної білизни та б) можливість додавання 1 або 2 напоїв. Тобто тепер ваш портал за замовчанням додає білизну та не дає можливості купити чай/водичку під час купівлі, власне, квитка. До речі, на початку вересня купував квиток на вашому порталі, обидві опції були присутні. Прошу поставити на вид причетним. Дякую.

Solar_simfi, доброго ранку. Знаємо, вже працюємо над виправленням.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7209
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:32

  Zorras написав:
  Alfa_Bank написав:
  Zorras написав:Подскажите! В МАБе у Ультры не получается отключить СМС информирование: нет кнопки, есть только кнопка сменить номер телефона. Теперь только, как раньше, через отделение, или сначала пройти "сменить номер телефона"?

Zorras, добрый день. Отключить услугу на данный момент возможно только в отделении банка. Можете перейти на пуш в мобайле. Такие уведомления бесплатны.

Сходил в отделение. Меня не очень поняли когда я захотел написать заявление для отключения Alfa-чека, как раньше это не раз делалось себе и родственникам… Предложили перейти на пуш в мобайле на планшете в отделении, согласился, увидел там, что СМС отключился — ладно OK! Пришел домой, в МАБе карта светится черным, по прежнему нет кнопки ВКЛ/ВЫКЛ СМС. Вопрос: с меня будет браться плата за СМС информирование при условии, что у меня нет смартфона и мобайлом соответственно не пользуюсь? Хотя телефон способен на пуши.
И все-таки надо ли все-таки опять идти в отделение, писать заявление до конца месяца?

Zorras, доброе утро. В МАБе такой кнопки и не должно быть. Если перешли на пуш и нет АМ, то должны приходить смс.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7209
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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  #<1 ... 7668766976707671
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