uaprofi написав:это очень опасно - кто-то мог запомнить Ваш пароль и потом сможет заходить на этом планшете в Ваш ИБ
ИМХО заявление в Вашем случае обязательно, желательно оставить себе также копию с ФИО работника и через пару дней проверить на горячки что всё отключили и проконтролировать в расчётную дату и/или начале каждого месяца результат
Solar_simfi написав:Шановний представник! Якась дуже погана людина поломала функціонал вашого порталу travel.alfabank.ua. Питання полягає в тому, що наразі при купівлі залізничного квитка відсутні стандарні УЗшні опції: а) відмови від послуги постільної білизни та б) можливість додавання 1 або 2 напоїв. Тобто тепер ваш портал за замовчанням додає білизну та не дає можливості купити чай/водичку під час купівлі, власне, квитка. До речі, на початку вересня купував квиток на вашому порталі, обидві опції були присутні. Прошу поставити на вид причетним. Дякую.
Solar_simfi, доброго ранку. Знаємо, вже працюємо над виправленням.
Zorras написав:Подскажите! В МАБе у Ультры не получается отключить СМС информирование: нет кнопки, есть только кнопка сменить номер телефона. Теперь только, как раньше, через отделение, или сначала пройти "сменить номер телефона"?
Zorras, добрый день. Отключить услугу на данный момент возможно только в отделении банка. Можете перейти на пуш в мобайле. Такие уведомления бесплатны.
Сходил в отделение. Меня не очень поняли когда я захотел написать заявление для отключения Alfa-чека, как раньше это не раз делалось себе и родственникам… Предложили перейти на пуш в мобайле на планшете в отделении, согласился, увидел там, что СМС отключился — ладно OK! Пришел домой, в МАБе карта светится черным, по прежнему нет кнопки ВКЛ/ВЫКЛ СМС. Вопрос: с меня будет браться плата за СМС информирование при условии, что у меня нет смартфона и мобайлом соответственно не пользуюсь? Хотя телефон способен на пуши. И все-таки надо ли все-таки опять идти в отделение, писать заявление до конца месяца?
Zorras, доброе утро. В МАБе такой кнопки и не должно быть. Если перешли на пуш и нет АМ, то должны приходить смс.
Сходил в отделение. Меня не очень поняли когда я захотел написать заявление для отключения Alfa-чека, как раньше это не раз делалось себе и родственникам… Предложили перейти на пуш в мобайле на планшете в отделении, согласился, увидел там, что СМС отключился — ладно OK! Пришел домой, в МАБе карта светится черным, по прежнему нет кнопки ВКЛ/ВЫКЛ СМС. Вопрос: с меня будет браться плата за СМС информирование при условии, что у меня нет смартфона и мобайлом соответственно не пользуюсь? Хотя телефон способен на пуши. И все-таки надо ли все-таки опять идти в отделение, писать заявление до конца месяца?
Zorras, доброе утро. В МАБе такой кнопки и не должно быть. Если перешли на пуш и нет АМ, то должны приходить смс.
Главный вопрос будет ли в этой ситуации браться плата за СМС? И надо ли идти в отделение, писать заявление на отключение Alfa-чека, чтобы избежать этой платы?
Востаннє редагувалось Zorras в Сер 25 вер, 2019 13:45, всього редагувалось 1 раз.