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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:39
_PORT_UA Месяц назад снимал два фонда. Отдали без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:42
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:43
Фантом,не плохо. Может что то изменилось? Пару месяцев назад забирал с предзаказом.
А какой у Вас город?
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:49
Винница. Я тоже с предзаказом за один день. Не думаю, что это проблема. Ведь в кассе может просто не оказаться валюты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:19
Бред. ИМХО.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:32
С 90 грн/минута вы загнули. 30 минут общения в роуминге выйдет гривень 30-60 максимум. Бабушки у подъезда ещё могут в это поверить.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:39
А у меня наоборот. Все устройства, который никак не хотели ставать доверенными, наконец-то ими стали.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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