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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:39
_PORT_UA Месяц назад снимал два фонда. Отдали без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 25 вер, 2019 15:42
_PORT_UA написав:
Как Альфа сейчас отдаёт валютные депо? Все также со скрипом?
Что значит "со скрипом"? За последние года два никаких трудностей не наблюдаю. За пару дней до окончания депо прозвон для заказа нала и 2-4 к в валюте отдавали всегда в день окончания без проблем
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Додано: Сер 25 вер, 2019 15:43
Фантом,не плохо. Может что то изменилось? Пару месяцев назад забирал с предзаказом.
А какой у Вас город?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 25 вер, 2019 15:49
_PORT_UA написав:Фантом
,не плохо. Может что то изменилось? Пару месяцев назад забирал с предзаказом.
А какой у Вас город?
Винница. Я тоже с предзаказом за один день. Не думаю, что это проблема. Ведь в кассе может просто не оказаться валюты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:19
Аlександр написав:Alfa_Bank
Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада.
Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.
Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет:
На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.
На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.
На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется.
При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада
кратную 50 000, 100 000 грн.
Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.
Бред. ИМХО.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:32
s102 написав:
Коллеги, столкнулся с неразрешимой (на текущий момент) для меня ситуацией.
У меня заблокировался интернет банкинг Альфы. Это случилось как раз во время смены Альфой их интернет-банкинга на новый.
В старом банкинге я успешно входил и на ПК, и на мобильном, в новом - "Доступ заблоковано" и там, и там.
При этом с самого первого раза
(!) я даже ни разу не доходил даже до ввода пароля - сообщение "Доступ заблоковано
" всплывает после первого же шага (ввода имени пользователя и даты рождения).
Очень похоже, что блокировка произошла не по моей вине, а у самой Альфы во время "обновления ПО".
Сами карточки в ТРС буржуев работают (и даже сообщения на Viber прекрасно приходят).
И все бы прекрасно разрешилось походом в отделение (мне было бы не сложно),
но я нахожусь в командировке в другой стране и еще какое-то время буду тут оставаться.
После общения с колцентром Альфы в чате на сайте, а затем моего голосового интернет-звонка с сайта Альфы, а затем еще и на Скайп Альфы, вдруг выяснилось, что проблему можно решить, только(!) если я позвоню со своего финансового
мобильного номера на украинский номер колцентра Альфы.
Как вы понимаете, такой звонок по длительности будет не менее 10 минут (если все пойдет гладко). Это со всеми ожиданиями соединения, "можете подождать, уточняем информацию" и прочими развлечениями (ну вы в курсе). В роуминге Водафона это обойдется мне около 1000 грн
(по 90 грн/мин как исходящие, так и входящие).
Это будет сильно дорогое удовольствие заплатить за НЕ мою ошибку.
При этом я не очень активно пользуюсь именно интернет-банкингом, но иногда нужно.
По словам работников колцентра, никакой другой возможности разблокировать мой интернет-банкинг решительно не существует.
В итоге получаем, что человек, находящийся за границей, не имеет полноценного бесплатного канала обслуживания (вначале казалось именно так), а должен оплатить своими деньгами за восстановление доступа, который случился по вине банка (тут я уверен, что с моей стороны никаких неверных попыток входа или чего-то подобного не было).
И теперь непонятно, а можно ли вообще хоть какие-то вопросы решать из-за границы с помощью указанных на сайте бесплатных онлайн-звонков-чатов-скайпов. То есть оно как бы есть, но в реальности не помогает.
Я понимаю, что на этой ветке представитель банка Alfa_Bank - это тот же колцентр, но хотя бы народ будет предупрежден
С 90 грн/минута вы загнули. 30 минут общения в роуминге выйдет гривень 30-60 максимум. Бабушки у подъезда ещё могут в это поверить.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:39
WachtAmRhein написав:
Объясните мне убогому, как же все-таки сделать устройство доверенным?
Уже неделю каждый новый заход - гарантированно логин/дата рождения. Думал это из-за заграничных апишнегов, сегодня вернулся, с украинскими ситуация та же.
А у меня наоборот. Все устройства, который никак не хотели ставать доверенными, наконец-то ими стали.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:55
cdj2 написав: s102 написав:
Коллеги, столкнулся с неразрешимой (на текущий момент) для меня ситуацией.
У меня заблокировался интернет банкинг Альфы. Это случилось как раз во время смены Альфой их интернет-банкинга на новый.
В старом банкинге я успешно входил и на ПК, и на мобильном, в новом - "Доступ заблоковано" и там, и там.
При этом с самого первого раза
(!) я даже ни разу не доходил даже до ввода пароля - сообщение "Доступ заблоковано
" всплывает после первого же шага (ввода имени пользователя и даты рождения).
Очень похоже, что блокировка произошла не по моей вине, а у самой Альфы во время "обновления ПО".
Сами карточки в ТРС буржуев работают (и даже сообщения на Viber прекрасно приходят).
И все бы прекрасно разрешилось походом в отделение (мне было бы не сложно),
но я нахожусь в командировке в другой стране и еще какое-то время буду тут оставаться.
После общения с колцентром Альфы в чате на сайте, а затем моего голосового интернет-звонка с сайта Альфы, а затем еще и на Скайп Альфы, вдруг выяснилось, что проблему можно решить, только(!) если я позвоню со своего финансового
мобильного номера на украинский номер колцентра Альфы.
Как вы понимаете, такой звонок по длительности будет не менее 10 минут (если все пойдет гладко). Это со всеми ожиданиями соединения, "можете подождать, уточняем информацию" и прочими развлечениями (ну вы в курсе). В роуминге Водафона это обойдется мне около 1000 грн
(по 90 грн/мин как исходящие, так и входящие).
Это будет сильно дорогое удовольствие заплатить за НЕ мою ошибку.
При этом я не очень активно пользуюсь именно интернет-банкингом, но иногда нужно.
По словам работников колцентра, никакой другой возможности разблокировать мой интернет-банкинг решительно не существует.
В итоге получаем, что человек, находящийся за границей, не имеет полноценного бесплатного канала обслуживания (вначале казалось именно так), а должен оплатить своими деньгами за восстановление доступа, который случился по вине банка (тут я уверен, что с моей стороны никаких неверных попыток входа или чего-то подобного не было).
И теперь непонятно, а можно ли вообще хоть какие-то вопросы решать из-за границы с помощью указанных на сайте бесплатных онлайн-звонков-чатов-скайпов. То есть оно как бы есть, но в реальности не помогает.
Я понимаю, что на этой ветке представитель банка Alfa_Bank - это тот же колцентр, но хотя бы народ будет предупрежден
С 90 грн/минута вы загнули. 30 минут общения в роуминге выйдет гривень 30-60 максимум. Бабушки у подъезда ещё могут в это поверить.
Вы считаете это нормально? Пытался разблокировать аккаунт- пополнил на 20 грн. ,соединения с оператором не дождался, деньги кончились. В роуминге можно умножить на 5.
Пусть для вас это будет нормально. Одну карту уже закинул на полку, ещё одна ждёт вывода орехов и тоже на полку.
А раньше были основные карты.....
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Додано: Сер 25 вер, 2019 20:24
У зв'язку з падінням курсів валют, виникає тривога, чи буде достатньо коштів на депо для безплатного блека
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 20:36
cdj2 написав:
С 90 грн/минута вы загнули. 30 минут общения в роуминге выйдет гривень 30-60 максимум. Бабушки у подъезда ещё могут в это поверить.
Это если Лайф или Киевстар. Там всё автоматом. Снимается 25 грн или 30 грн и даётся 10 мин или 15 мин. Потом всё по новой. В грёбаном Водафоне всё через ж***, или заказываешь пакет в роуминге за 200+ грн, или платишь по 30+ грн за минуту в зависимости от пакета.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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