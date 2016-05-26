Ну так яйца никто не отменял.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:49
Ну так яйца никто не отменял.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:52
ruvex
а єслі клієнт женщіна?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:58
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29
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