Ну так яйца никто не отменял.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:49
Ну так яйца никто не отменял.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:52
ruvex
а єслі клієнт женщіна?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:58
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:07
Кассандра
У меня с Форварда больше 5 минут 3DS шла... Наверное на КС заторы...
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:12
Vorlon да уж заторы. у меня 2 платежа так и не ушло - смс вообще не пришли
ps а щас как прорвало - посыпались
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:22
Обычные СМСки на КС нормально ходят, а вот ОТП дето теряются.
Из-за этого р2р с Альфы отправить не могу с 8:00
... делайте хоть что-нибудь!
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