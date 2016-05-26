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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7670767176727673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:49

  Ой+ написав:У зв'язку з падінням курсів валют, виникає тривога, чи буде достатньо коштів на депо для безплатного блека :?

Ну так яйца никто не отменял.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:52

ruvex

а єслі клієнт женщіна? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:58

  greenozon написав:ruvex

а єслі клієнт женщіна? :)

Это проблема...если только у нее на них аллергия. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29

  ruvex написав:
  greenozon написав:ruvex

а єслі клієнт женщіна? :)

Это проблема...если только у нее на них аллергия. :mrgreen:

Или если она совсем одна и не может эти яйца использовать не лично ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:03

Это только у меня одной смс через раз приходят? Оператор кс
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:07

Кассандра
У меня с Форварда больше 5 минут 3DS шла... Наверное на КС заторы...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:12

Vorlon да уж заторы. у меня 2 платежа так и не ушло - смс вообще не пришли :cry:
ps а щас как прорвало - посыпались :evil:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:22

Обычные СМСки на КС нормально ходят, а вот ОТП дето теряются.
Из-за этого р2р с Альфы отправить не могу с 8:00 :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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