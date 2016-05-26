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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:39
Кассандра написав:
Это только у меня одной смс через раз приходят? Оператор кс
Кассандра, добрый день. Наблюдается сбой на стороне оператора.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 вер, 2019 09:41
Menwyy написав:
@Alfa_Bank, не подскажете на чьей стороне проблема?
Menwyy, добрый день. Проблема на стороне оператора.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:09
Желаю всего самого плохого тому, кто придумал эту бодягу с доверенными устройствами.
Вроде заработало, заходил сегодня пару раз по паролю, а только что опять логин/дата. И смс на Киевстар не приходит!!!!
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:09
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
Это только у меня одной смс через раз приходят? Оператор кс
Кассандра, добрый день. Наблюдается сбой на стороне оператора.
А как войти в маб, если не ходят смс? или платёж отправить? Понятно, что банк за оператора не отвечает, но банк и оператор - это звенья одной цепи и нужно бы подумать о резервном канале доставки паролей в таких случаях, как вы полагаете?
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Кассандра
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:12
Сегодня Киевстар сбойнул, а завтра - рекапча ляжет.
И что, банк можно закрывать?
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wig
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:14
можно пешочком в отделение сходить
Skiw
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Skiw
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:15
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
Это только у меня одной смс через раз приходят? Оператор кс
Кассандра, добрый день. Наблюдается сбой на стороне оператора.
А как войти в маб, если не ходят смс? или платёж отправить? Понятно, что банк за оператора не отвечает, но банк и оператор - это звенья одной цепи и нужно бы подумать о резервном канале доставки паролей в таких случаях, как вы полагаете?
войти можно по почте (код для логина шлют на мейл). Но это не релевантно для платежей и прочих операций...только вход.
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Menwyy
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:20
Menwyy написав:
войти можно по почте (код для логина шлют на мейл). Но это не релевантно для платежей и прочих операций...только вход.
как это войти по почте?
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mephala
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:52
mephala 2 ФА код отправляют на мейл, а не посредством смс. Настраивается в самом МАБ.
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Menwyy
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:53
Skiw написав:
можно пешочком в отделение сходить
ага... по оцифрованному каналу... отак бит за битом и перенести своё тело с мошною в отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Сер 25 вер, 2019 20:23
ROLF
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