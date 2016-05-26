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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7672767376747675>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:39

  Кассандра написав:Это только у меня одной смс через раз приходят? Оператор кс

Кассандра, добрый день. Наблюдается сбой на стороне оператора.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7213
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Подякували: 615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:41

  Menwyy написав:@Alfa_Bank, не подскажете на чьей стороне проблема?

Menwyy, добрый день. Проблема на стороне оператора.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7213
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:09

Желаю всего самого плохого тому, кто придумал эту бодягу с доверенными устройствами.

Вроде заработало, заходил сегодня пару раз по паролю, а только что опять логин/дата. И смс на Киевстар не приходит!!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:09

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Это только у меня одной смс через раз приходят? Оператор кс

Кассандра, добрый день. Наблюдается сбой на стороне оператора.

А как войти в маб, если не ходят смс? или платёж отправить? Понятно, что банк за оператора не отвечает, но банк и оператор - это звенья одной цепи и нужно бы подумать о резервном канале доставки паролей в таких случаях, как вы полагаете?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:12

Сегодня Киевстар сбойнул, а завтра - рекапча ляжет.
И что, банк можно закрывать?
wig
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Повідомлень: 4408
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:14

можно пешочком в отделение сходить :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:15

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Это только у меня одной смс через раз приходят? Оператор кс

Кассандра, добрый день. Наблюдается сбой на стороне оператора.

А как войти в маб, если не ходят смс? или платёж отправить? Понятно, что банк за оператора не отвечает, но банк и оператор - это звенья одной цепи и нужно бы подумать о резервном канале доставки паролей в таких случаях, как вы полагаете?

войти можно по почте (код для логина шлют на мейл). Но это не релевантно для платежей и прочих операций...только вход.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:20

  Menwyy написав:войти можно по почте (код для логина шлют на мейл). Но это не релевантно для платежей и прочих операций...только вход.

как это войти по почте?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:52

mephala 2 ФА код отправляют на мейл, а не посредством смс. Настраивается в самом МАБ.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:53

  Skiw написав:можно пешочком в отделение сходить :)

ага... по оцифрованному каналу... отак бит за битом и перенести своё тело с мошною в отд-е :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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