однако обычные СМСки нормально ходят, а вот с банковскими какие-то проблемые и у ОщАда и у Таси... т.е. КС с банками неполадил шоли, денеХ еШО хочет? Мож на пуши перейдете и для 3д-сек? Или просто отображайте ОТП-пароли в хистори апликухи... я уже привык в апликуху заходить вместо страащно-надёжного МАБа
однако обычные СМСки нормально ходят, а вот с банковскими какие-то проблемые и у ОщАда и у Таси... т.е. КС с банками неполадил шоли, денеХ еШО хочет? Мож на пуши перейдете и для 3д-сек? Или просто отображайте ОТП-пароли в хистори апликухи... я уже привык в апликуху заходить вместо страащно-надёжного МАБа
внешние сервисы (в основном 2ФА) вне банковской сферы также не работают...скорее всего какой-то гейтвей у них лег.
Alfa_Bank подскажите пож. карта "Максимум - Готівка", остаток = 0, пытаюсь через МАБ перевести средства на Platinum - МАБ пишет, что будет комиссия 4%, так-же пытаюсь погасить с этой карты "Моментальні гроші" - МАБ пишет, что будет комиссия 4%.
Та смс это вообще капец. Покупал авиабилеты у ЛОТА 10 минут ждал смс, отсылал новые. Они наконец скопом пришли, деньги списались, а ЛОТ говорит что не дошли. Афигеть Ааьфа Банк работает. тепер предпологаю долгие качели, 11 к зависло
Skiw написав:Alfa_Bank подскажите пож. карта "Максимум - Готівка", остаток = 0, пытаюсь через МАБ перевести средства на Platinum - МАБ пишет, что будет комиссия 4%, так-же пытаюсь погасить с этой карты "Моментальні гроші" - МАБ пишет, что будет комиссия 4%.
Skiw, добрый день. Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank” 27 Для кредитних карток: 27.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції 4 % min 20 грн.
Skiw написав:Alfa_Bank подскажите пож. карта "Максимум - Готівка", остаток = 0, пытаюсь через МАБ перевести средства на Platinum - МАБ пишет, что будет комиссия 4%, так-же пытаюсь погасить с этой карты "Моментальні гроші" - МАБ пишет, что будет комиссия 4%.