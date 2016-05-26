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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7673767476757676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:05

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Проблема на стороне оператора

однако обычные СМСки нормально ходят, а вот с банковскими какие-то проблемые и у ОщАда и у Таси...
т.е. КС с банками неполадил шоли, денеХ еШО хочет? :mrgreen:
Мож на пуши перейдете и для 3д-сек?
Или просто отображайте ОТП-пароли в хистори апликухи... я уже привык в апликуху заходить вместо страащно-надёжного МАБа :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:10

Re: Альфа-Банк

Подскажите, если сегодня купить что то у китайцев, по счету когда проведется?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:11

  2XL написав:Подскажите, если сегодня купить что то у китайцев, по счету когда проведется?

В понедельник скорее всего в лучшем случае.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:19

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:я уже привык в апликуху заходить вместо страащно-надёжного МАБа :evil:

похоже на цель нововведений - проще зайти в апликуху...
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:21

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Проблема на стороне оператора

однако обычные СМСки нормально ходят, а вот с банковскими какие-то проблемые и у ОщАда и у Таси...
т.е. КС с банками неполадил шоли, денеХ еШО хочет? :mrgreen:
Мож на пуши перейдете и для 3д-сек?
Или просто отображайте ОТП-пароли в хистори апликухи... я уже привык в апликуху заходить вместо страащно-надёжного МАБа :evil:

внешние сервисы (в основном 2ФА) вне банковской сферы также не работают...скорее всего какой-то гейтвей у них лег.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:08

Alfa_Bank подскажите пож. карта "Максимум - Готівка", остаток = 0,
пытаюсь через МАБ перевести средства на Platinum - МАБ пишет, что будет комиссия 4%, так-же пытаюсь погасить с этой карты "Моментальні гроші" - МАБ пишет, что будет комиссия 4%.

А почему так, если согласно тарифов (https://alfabank.ua/upload/maksimumallgotivka.pdf), 4% (мин 20 грн) берётся только при операциях со своими средствами, а тут только кредитные, которые не должны тарифицироваться?

Спасибо.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:16

Re: Альфа-Банк

Та смс это вообще капец. Покупал авиабилеты у ЛОТА 10 минут ждал смс, отсылал новые.
Они наконец скопом пришли, деньги списались, а ЛОТ говорит что не дошли.
Афигеть Ааьфа Банк работает. тепер предпологаю долгие качели, 11 к зависло
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:34

  Skiw написав:Alfa_Bank подскажите пож. карта "Максимум - Готівка", остаток = 0,
пытаюсь через МАБ перевести средства на Platinum - МАБ пишет, что будет комиссия 4%, так-же пытаюсь погасить с этой карты "Моментальні гроші" - МАБ пишет, что будет комиссия 4%.

А почему так, если согласно тарифов (https://alfabank.ua/upload/maksimumallgotivka.pdf), 4% (мин 20 грн) берётся только при операциях со своими средствами, а тут только кредитные, которые не должны тарифицироваться?

Спасибо.

Skiw, добрый день. Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank”
27 Для кредитних карток:
27.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції 4 % min 20 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:35

Re: Альфа-Банк

Когда заработает МАБ?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:35

  Skiw написав:Alfa_Bank подскажите пож. карта "Максимум - Готівка", остаток = 0,
пытаюсь через МАБ перевести средства на Platinum - МАБ пишет, что будет комиссия 4%, так-же пытаюсь погасить с этой карты "Моментальні гроші" - МАБ пишет, что будет комиссия 4%.

А почему так, если согласно тарифов (https://alfabank.ua/upload/maksimumallgotivka.pdf), 4% (мин 20 грн) берётся только при операциях со своими средствами, а тут только кредитные, которые не должны тарифицироваться?

Спасибо.

П.27.1 не разделяет за счёт своих или кредитных - комиссия 4%
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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