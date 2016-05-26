Shummi написав:Та смс это вообще капец. Покупал авиабилеты у ЛОТА 10 минут ждал смс, отсылал новые. Они наконец скопом пришли, деньги списались, а ЛОТ говорит что не дошли. Афигеть Ааьфа Банк работает. тепер предпологаю долгие качели, 11 к зависло
Shummi, добрый день. Дайте номер счета, попробую помочь.
Ув.Alfa_Bank подскажите, а можно ли и каким способом (через какое меню и какими кнопками) без комисси гасить кредитную задолженность по кредитной карте другого клиента банка в соответствии п. 32.1 https://alfabank.ua/upload/Tariffs_Vodafone.pdf Спасибо
Stringer написав:Ув.Alfa_Bank подскажите, а можно ли и каким способом (через какое меню и какими кнопками) без комисси гасить кредитную задолженность по кредитной карте другого клиента банка в соответствии п. 32.1 https://alfabank.ua/upload/Tariffs_Vodafone.pdf Спасибо
Stringer, добрый день. Погашение задолженности одной кредитной карты АБ с помощью другой кредитной карты АБ будет с комиссией. Кнопки, где комиссия отсутствует в МАБ нет. Тариф указан для пополнения нашей карты картой другого банка. Через кнопку пополнить/другой картой это будет без комиссии с нашей стороны.
подходит к концу сентябрь ... воз как и предполагалось и ныне там ...
Согласно условий нашего пари - если в срок до 1 сентября альфа-банк не выполняет взятые на себя обязательства, альфа-банк штрафуется ежемесячно до момента выполнения условий пари. Сентябрьская выплата получена отделением (ручка и карандаш) - но пока не забран мною. Для экономии почтовых затрат могу принимать наперед поквартально ). Так же напоминаю, что альтернативой ежемесячных выплат в виде канцелярских изделий является единоразовая выплата в виде последней модели Галакси S - возможно это будет дешевле ) Прошу планово-экономический отдел просчитать экономическую целесообразность плана "Б" )
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подходит к концу сентябрь ... воз как и предполагалось и ныне там ...
Согласно условий нашего пари - если в срок до 1 сентября альфа-банк не выполняет взятые на себя обязательства, альфа-банк штрафуется ежемесячно до момента выполнения условий пари. Сентябрьская выплата получена отделением (ручка и карандаш) - но пока не забран мною. Для экономии почтовых затрат могу принимать наперед поквартально ). Так же напоминаю, что альтернативой ежемесячных выплат в виде канцелярских изделий является единоразовая выплата в виде последней модели Галакси S - возможно это будет дешевле ) Прошу планово-экономический отдел просчитать экономическую целесообразность плана "Б" )
Мне тоже смарт для родича не помешает. Что за пари? )))
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9