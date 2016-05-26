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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76747675767676777678>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:37

  Shummi написав:Та смс это вообще капец. Покупал авиабилеты у ЛОТА 10 минут ждал смс, отсылал новые.
Они наконец скопом пришли, деньги списались, а ЛОТ говорит что не дошли.
Афигеть Ааьфа Банк работает. тепер предпологаю долгие качели, 11 к зависло

Shummi, добрый день. Дайте номер счета, попробую помочь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:46

Ув.Alfa_Bank подскажите, а можно ли и каким способом (через какое меню и какими кнопками) без комисси гасить кредитную задолженность по кредитной карте другого клиента банка в соответствии п. 32.1 https://alfabank.ua/upload/Tariffs_Vodafone.pdf
Спасибо
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:51

[b]Alfa_Bank[/b
Спасибо! написал в личку!]
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:07

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank подскажите, а можно ли и каким способом (через какое меню и какими кнопками) без комисси гасить кредитную задолженность по кредитной карте другого клиента банка в соответствии п. 32.1 https://alfabank.ua/upload/Tariffs_Vodafone.pdf
Спасибо

Stringer, добрый день. Погашение задолженности одной кредитной карты АБ с помощью другой кредитной карты АБ будет с комиссией. Кнопки, где комиссия отсутствует в МАБ нет. Тариф указан для пополнения нашей карты картой другого банка. Через кнопку пополнить/другой картой это будет без комиссии с нашей стороны.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:12

Alfa_Bank

подходит к концу сентябрь ... воз как и предполагалось и ныне там ...

Согласно условий нашего пари - если в срок до 1 сентября альфа-банк не выполняет взятые на себя обязательства, альфа-банк штрафуется ежемесячно до момента выполнения условий пари. Сентябрьская выплата получена отделением (ручка и карандаш) - но пока не забран мною. Для экономии почтовых затрат могу принимать наперед поквартально ).
Так же напоминаю, что альтернативой ежемесячных выплат в виде канцелярских изделий является единоразовая выплата в виде последней модели Галакси S - возможно это будет дешевле ) Прошу планово-экономический отдел просчитать экономическую целесообразность плана "Б" )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:14

  Кассандра написав:Это только у меня одной смс через раз приходят? Оператор кс

Не только
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:15

  Menwyy написав:@Alfa_Bank, не подскажете на чьей стороне проблема?

Или КС или один и тот же шлюз для СМС у нескольких банков. С УПЦ-шными банками та же беда.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:20

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

подходит к концу сентябрь ... воз как и предполагалось и ныне там ...

Согласно условий нашего пари - если в срок до 1 сентября альфа-банк не выполняет взятые на себя обязательства, альфа-банк штрафуется ежемесячно до момента выполнения условий пари. Сентябрьская выплата получена отделением (ручка и карандаш) - но пока не забран мною. Для экономии почтовых затрат могу принимать наперед поквартально ).
Так же напоминаю, что альтернативой ежемесячных выплат в виде канцелярских изделий является единоразовая выплата в виде последней модели Галакси S - возможно это будет дешевле ) Прошу планово-экономический отдел просчитать экономическую целесообразность плана "Б" )

Мне тоже смарт для родича не помешает. Что за пари? )))
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:24

Alfa_Bank, Stringer, тю, понял. Спасибо.
Готивка, так готивка.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:33

Re: Альфа-Банк

Альфа уже натянула своего партнёра по отправке СМС?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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