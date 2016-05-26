Додано: Чет 26 вер, 2019 13:12

Alfa_Bank



подходит к концу сентябрь ... воз как и предполагалось и ныне там ...



Согласно условий нашего пари - если в срок до 1 сентября альфа-банк не выполняет взятые на себя обязательства, альфа-банк штрафуется ежемесячно до момента выполнения условий пари. Сентябрьская выплата получена отделением (ручка и карандаш) - но пока не забран мною. Для экономии почтовых затрат могу принимать наперед поквартально ).

Так же напоминаю, что альтернативой ежемесячных выплат в виде канцелярских изделий является единоразовая выплата в виде последней модели Галакси S - возможно это будет дешевле ) Прошу планово-экономический отдел просчитать экономическую целесообразность плана "Б" )

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