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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:33
cdj2
почитайте сообщения от 26 марта )
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:34
cdj2 написав:
Альфа уже натянула своего партнёра по отправке СМС?
не идет пароли на кс от всех банков - не тока от аллы
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:36
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
подходит к концу сентябрь ... воз как и предполагалось и ныне там ...
Согласно условий нашего пари - если в срок до 1 сентября альфа-банк не выполняет взятые на себя обязательства, альфа-банк штрафуется ежемесячно до момента выполнения условий пари. Сентябрьская выплата получена отделением (ручка и карандаш) - но пока не забран мною. Для экономии почтовых затрат могу принимать наперед поквартально ).
Так же напоминаю, что альтернативой ежемесячных выплат в виде канцелярских изделий является единоразовая выплата в виде последней модели Галакси S - возможно это будет дешевле ) Прошу планово-экономический отдел просчитать экономическую целесообразность плана "Б" )
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:37
Alfa_Bank
альфа не обеднеет - у вас богатый банк
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:40
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
альфа не обеднеет - у вас богатый банк
В качестве морального ущерба предлагаю Альфе просчитать целесообразность выплаты подарка всем участникам ветки, если разработка таки не в приоритете.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:42
IMPRINTER написав: cdj2 написав:
Альфа уже натянула своего партнёра по отправке СМС?
не идет пароли на кс от всех банков - не тока от аллы
У банков два партнёра. Первый - приватовский шлюз. И второй - УПЦ-шный шлюз. Приватовский пашет.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:43
ЧТо там смски ходить начали? Покупать авиабилеты можно. или еще ждать?
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Shummi
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:44
Shummi написав:
ЧТо там смски ходить начали? Покупать авиабилеты можно. или еще ждать?
Ждать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:48
Задрали, блокировка билета будет висеть еще час. Итак уже 11 к заблочились
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Shummi
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:54
А чем не нравятся новые модели Айфона
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Аlександр
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Сер 25 вер, 2019 20:23
ROLF
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