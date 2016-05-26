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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7675767676777678>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:33

cdj2

почитайте сообщения от 26 марта )
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:34

  cdj2 написав:Альфа уже натянула своего партнёра по отправке СМС?


не идет пароли на кс от всех банков - не тока от аллы
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:36

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

подходит к концу сентябрь ... воз как и предполагалось и ныне там ...

Согласно условий нашего пари - если в срок до 1 сентября альфа-банк не выполняет взятые на себя обязательства, альфа-банк штрафуется ежемесячно до момента выполнения условий пари. Сентябрьская выплата получена отделением (ручка и карандаш) - но пока не забран мною. Для экономии почтовых затрат могу принимать наперед поквартально ).
Так же напоминаю, что альтернативой ежемесячных выплат в виде канцелярских изделий является единоразовая выплата в виде последней модели Галакси S - возможно это будет дешевле ) Прошу планово-экономический отдел просчитать экономическую целесообразность плана "Б" )

:?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:37

Alfa_Bank

альфа не обеднеет - у вас богатый банк :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:40

Упал на хвост.

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

альфа не обеднеет - у вас богатый банк :mrgreen:

В качестве морального ущерба предлагаю Альфе просчитать целесообразность выплаты подарка всем участникам ветки, если разработка таки не в приоритете. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:42

  IMPRINTER написав:
  cdj2 написав:Альфа уже натянула своего партнёра по отправке СМС?


не идет пароли на кс от всех банков - не тока от аллы

У банков два партнёра. Первый - приватовский шлюз. И второй - УПЦ-шный шлюз. Приватовский пашет.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:43

Re: Альфа-Банк

ЧТо там смски ходить начали? Покупать авиабилеты можно. или еще ждать? :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:44

  Shummi написав:ЧТо там смски ходить начали? Покупать авиабилеты можно. или еще ждать? :-)

Ждать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:48

Re: Альфа-Банк

Задрали, блокировка билета будет висеть еще час. Итак уже 11 к заблочились :-(
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:54

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Так же напоминаю, что альтернативой ежемесячных выплат в виде канцелярских изделий является единоразовая выплата в виде последней модели Галакси S - возможно это будет дешевле ) Прошу планово-экономический отдел просчитать экономическую целесообразность плана "Б" )

:?

А чем не нравятся новые модели Айфона :roll:
Аlександр
 
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