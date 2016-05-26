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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:56
cdj2 написав: Shummi написав:
ЧТо там смски ходить начали? Покупать авиабилеты можно. или еще ждать?
Ждать.
очень вовремя
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Сер 25 вер, 2019 20:23
ROLF
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