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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7675767676777678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:56

  cdj2 написав:
  Shummi написав:ЧТо там смски ходить начали? Покупать авиабилеты можно. или еще ждать? :-)

Ждать.

очень вовремя :?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:30

  Alfa_Bank написав:
  Zorras написав:Главный вопрос будет ли в этой ситуации браться плата за СМС? И надо ли идти в отделение, писать заявление на отключение Alfa-чека?

Если на пуш успешно перешли, то не будет. Напишите номер счета в ЛС, проверю.

Вы вчера обещали проверить 8)
Zorras
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:31

  Zorras написав:
  Alfa_Bank написав:
  Zorras написав:Главный вопрос будет ли в этой ситуации браться плата за СМС? И надо ли идти в отделение, писать заявление на отключение Alfa-чека?

Если на пуш успешно перешли, то не будет. Напишите номер счета в ЛС, проверю.

Вы вчера обещали проверить 8)

Посмотрите личку)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:32

Поиск по ARN-коду

Alfa_Bank,
возможно ли по ARN-коду узнать статус возврата средств?
Через liqpay мне отправили возврат 2 дня назад, но срества так и не пришли.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:44

  artemiustas написав:Alfa_Bank,
возможно ли по ARN-коду узнать статус возврата средств?
Через liqpay мне отправили возврат 2 дня назад, но срества так и не пришли.

По идее завтра после 8 утра появятся.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:47

  artemiustas написав:Alfa_Bank,
возможно ли по ARN-коду узнать статус возврата средств?
Через liqpay мне отправили возврат 2 дня назад, но срества так и не пришли.

artemiustas, добрый день. Давайте попробуем. Напишите в ЛС ARN и номер счета, куда должен быть возврат, а так же сумму и дату операции.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:48

Киевстар говорит про СМС: "Ориентировочный срок решения сегодня 18:00".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  2XL написав:Подскажите, если сегодня купить что то у китайцев, по счету когда проведется?

В понедельник скорее всего в лучшем случае.
Мне надо, что бы не раньше. Подожду конец рабочего дня.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:36

  cdj2 написав:
  Menwyy написав:@Alfa_Bank, не подскажете на чьей стороне проблема?

Или КС или один и тот же шлюз для СМС у нескольких банков. С УПЦ-шными банками та же беда.

Внутри Вали все пароли литають, а вот 3Д-сек от сторонних банков отрабатывается с задежкой +20мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:38

подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).

Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".

Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.
Skiw :D
Skiw
 
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