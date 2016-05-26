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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:56
cdj2 написав: Shummi написав:
ЧТо там смски ходить начали? Покупать авиабилеты можно. или еще ждать?
Ждать.
очень вовремя
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:30
Alfa_Bank написав: Zorras написав:
Главный вопрос будет ли в этой ситуации браться плата за СМС? И надо ли идти в отделение, писать заявление на отключение Alfa-чека?
Если на пуш успешно перешли, то не будет. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
Вы вчера обещали проверить
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:31
Zorras написав: Alfa_Bank написав: Zorras написав:
Главный вопрос будет ли в этой ситуации браться плата за СМС? И надо ли идти в отделение, писать заявление на отключение Alfa-чека?
Если на пуш успешно перешли, то не будет. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
Вы вчера обещали проверить
Посмотрите личку)
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:32
Alfa_Bank,
возможно ли по ARN-коду узнать статус возврата средств?
Через liqpay мне отправили возврат 2 дня назад, но срества так и не пришли.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:44
artemiustas написав:Alfa_Bank
,
возможно ли по ARN-коду узнать статус возврата средств?
Через liqpay мне отправили возврат 2 дня назад, но срества так и не пришли.
По идее завтра после 8 утра появятся.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:47
artemiustas написав:Alfa_Bank
,
возможно ли по ARN-коду узнать статус возврата средств?
Через liqpay мне отправили возврат 2 дня назад, но срества так и не пришли.
artemiustas, добрый день. Давайте попробуем. Напишите в ЛС ARN и номер счета, куда должен быть возврат, а так же сумму и дату операции.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:48
Киевстар говорит про СМС: "Ориентировочный срок решения сегодня 18:00".
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Vorlon
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Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27
Vorlon написав: 2XL написав:
Подскажите, если сегодня купить что то у китайцев, по счету когда проведется?
В понедельник скорее всего в лучшем случае.
Мне надо, что бы не раньше. Подожду конец рабочего дня.
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 15:36
cdj2 написав: Menwyy написав:
@Alfa_Bank, не подскажете на чьей стороне проблема?
Или КС или один и тот же шлюз для СМС у нескольких банков. С УПЦ-шными банками та же беда.
Внутри Вали все пароли литають, а вот 3Д-сек от сторонних банков отрабатывается с задежкой +20мин
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 26 вер, 2019 15:38
подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).
Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".
Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.
Skiw
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Сер 25 вер, 2019 20:23
ROLF
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