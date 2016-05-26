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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:51
2XL написав:
Мне надо, что бы не раньше. Подожду конец рабочего дня.
Та не бывает ИМХО у Альфы проводки на следующий день.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:02
Skiw написав:
подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).
Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".
Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.
А, может, лучше на кредите нажать "пополнить" и выбрать карту? Распределение по счет на след.раб.день.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:13
Alfa_Bank написав: Skiw написав:
подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).
Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".
Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.
А, может, лучше на кредите нажать "пополнить" и выбрать карту? Распределение по счет на след.раб.день.
Может, но есть ли гарантия, что завтра оно попадет ?
Ваши коллеги советуют за 5-6 дней бросать.
Востаннє редагувалось Skiw
в Чет 26 вер, 2019 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Skiw
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:13
Alfa_Bank написав: Skiw написав:
подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).
Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".
Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.
А, может, лучше на кредите нажать "пополнить" и выбрать карту? Распределение по счет на след.раб.день.
кстати, а если это сделать в выходной, то по счету проведется тоже первым рабочим днем?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:21
Alfa_Bank написав:
А, может, лучше на кредите нажать "пополнить" и выбрать карту? Распределение по счет на след.раб.день.
ок, а где лучше это сделать - в Вэб версии или в мобильной?
а то тут оказывается они могут по разному работать.
Skiw
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:34
Коллеги! А месячный лимит 150к по карте для p2p МПС с Аллой считают по факту самого перевода или по дате списания? Кто-нить в курсе? Не может получиться так, что операции 30-го сентября уменьшат лимит октября?
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Кассандра
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:50
Кассандра написав:
Коллеги! А месячный лимит 150к по карте для p2p МПС с Аллой считают по факту самого перевода или по дате списания? Кто-нить в курсе? Не может получиться так, что операции 30-го сентября уменьшат лимит октября?
По дате операции.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:53
SMS заработали - только что пришла сразу, как раньше
Skiw
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:08
Skiw написав:
подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).
Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".
Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.
вопрос снят.
всё работает.
минут за 5 погасился с сейфа на кредит через "Поточний рахунок".
Skiw
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:11
Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...
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ROLF
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