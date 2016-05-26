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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7676767776787679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:51

  2XL написав:Мне надо, что бы не раньше. Подожду конец рабочего дня.

Та не бывает ИМХО у Альфы проводки на следующий день.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:02

  Skiw написав:подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).

Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".

Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.

А, может, лучше на кредите нажать "пополнить" и выбрать карту? Распределение по счет на след.раб.день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:13

  Alfa_Bank написав:
  Skiw написав:подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).

Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".

Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.

А, может, лучше на кредите нажать "пополнить" и выбрать карту? Распределение по счет на след.раб.день.

Может, но есть ли гарантия, что завтра оно попадет ? :)
Ваши коллеги советуют за 5-6 дней бросать.
Востаннє редагувалось Skiw в Чет 26 вер, 2019 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:13

  Alfa_Bank написав:
  Skiw написав:подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).

Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".

Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.

А, может, лучше на кредите нажать "пополнить" и выбрать карту? Распределение по счет на след.раб.день.

кстати, а если это сделать в выходной, то по счету проведется тоже первым рабочим днем?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:21

  Alfa_Bank написав:А, может, лучше на кредите нажать "пополнить" и выбрать карту? Распределение по счет на след.раб.день.

ок, а где лучше это сделать - в Вэб версии или в мобильной?
а то тут оказывается они могут по разному работать.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:34

Коллеги! А месячный лимит 150к по карте для p2p МПС с Аллой считают по факту самого перевода или по дате списания? Кто-нить в курсе? Не может получиться так, что операции 30-го сентября уменьшат лимит октября?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:50

  Кассандра написав:Коллеги! А месячный лимит 150к по карте для p2p МПС с Аллой считают по факту самого перевода или по дате списания? Кто-нить в курсе? Не может получиться так, что операции 30-го сентября уменьшат лимит октября?


По дате операции.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:53

SMS заработали - только что пришла сразу, как раньше
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:08

  Skiw написав:подскажите пож. по такому:
хочу внести платёж на 2909 (кредит), деньги на карте (внести хочу сегодня до 19.00, максимум завтра).

Пробовал ввести ИБАН 2909 в сервисе "Поповнення рахунку online" - говорит "Рахунок не знайдено". У меня есть "Поточний рахунок", который можно пополнить через "Поповнення рахунку online".

Вопрос, как быстро пройдёт связка операций "Поповнення рахунку online" с карты на "Поточний рахунок" и последующее погашение кредита с "Поточний рахунок"
?
Кто-то так делал или это я выдумываю ?
Спасибо.

вопрос снят.
всё работает.
минут за 5 погасился с сейфа на кредит через "Поточний рахунок".
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:11

Re: Альфа-Банк

Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...
Бекас
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