Это залёт. Ручками не отделаетесь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:30
Это залёт. Ручками не отделаетесь.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:04
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:09
Re: Альфа-Банк
да,уже заработало . Но все же напрягает --- практ.весь сентябрь месяц на связи с поддержкой(задолбался слушать рекламу), то одно, то другое... Раньше такого не было.
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