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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:30
Бекас написав:
Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...
Это залёт. Ручками не отделаетесь.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:04
Бекас написав:
Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...
Вроде уже починили
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Faceless
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:09
да,уже заработало . Но все же напрягает --- практ.весь сентябрь месяц на связи с поддержкой(задолбался слушать рекламу), то одно, то другое... Раньше такого не было.
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Бекас
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:43
Faceless написав: Бекас написав:
Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...
Вроде уже починили
Толку? Покупка сорвана. Попахивать начинает ВА. Даже подозреваю почему. Но слишком мало вводных.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:00
cdj2 написав: Faceless написав: Бекас написав:
Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...
Вроде уже починили
Толку? Покупка сорвана. Попахивать начинает ВА. Даже подозреваю почему. Но слишком мало вводных.
Из-за того, что несколько дней было некомфортно или даже нельзя было воспользоваться интернет банкингом?
Это повод для ВА?
Skiw
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:28
Добрый вечер!
я все могу понять, но это слишком
базовые операции - прежде всего, оплата картой, и то перестало работать...
3 попытки в теч. получаса - увы, не помогло
вина сугубо на стороне банка, народ при мне успешно оплачивал с карт
ну вот зачем было портить то, что нормально работало
?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:30
кстати, и я все-таки повторю свою и не только свою просьбу: верните, пожалуйста, 0800
для большого банка обслуживание гор. линии - это копейки, но сколько же неудобств без нее!
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