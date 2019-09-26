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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7678767976807681>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:30

  Бекас написав:Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...

Это залёт. Ручками не отделаетесь.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:04

  Бекас написав:Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...

Вроде уже починили
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:09

Re: Альфа-Банк

да,уже заработало . Но все же напрягает --- практ.весь сентябрь месяц на связи с поддержкой(задолбался слушать рекламу), то одно, то другое... Раньше такого не было.
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:43

  Faceless написав:
  Бекас написав:Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...

Вроде уже починили

Толку? Покупка сорвана. Попахивать начинает ВА. Даже подозреваю почему. Но слишком мало вводных.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:00

  cdj2 написав:
  Faceless написав:
  Бекас написав:Рассчитаться картой не удалось (виза) -- відхилено, хотя деньги есть. Что-то слишком много заморочек в последнее время...

Вроде уже починили

Толку? Покупка сорвана. Попахивать начинает ВА. Даже подозреваю почему. Но слишком мало вводных.

Из-за того, что несколько дней было некомфортно или даже нельзя было воспользоваться интернет банкингом?
Это повод для ВА?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:28

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

я все могу понять, но это слишком
базовые операции - прежде всего, оплата картой, и то перестало работать...

Зображення

3 попытки в теч. получаса - увы, не помогло
вина сугубо на стороне банка, народ при мне успешно оплачивал с карт

ну вот зачем было портить то, что нормально работало :( ?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:30

Re: Альфа-Банк

кстати, и я все-таки повторю свою и не только свою просьбу: верните, пожалуйста, 0800
для большого банка обслуживание гор. линии - это копейки, но сколько же неудобств без нее!
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:13

Ребят,при оформлении аренды банковского сейфа принудительно навязывают страховку от потери ключа.Посоветуйте,как отбиться от страховки? 8)
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 01:52

Re: заблокировался интернет банкинг, а я за границей

  s102 написав:Мои ИНН у Вас в ЛС

  Alfa_Bank написав:
  s102 написав:Коллеги, столкнулся с неразрешимой (на текущий момент) для меня ситуацией.
У меня заблокировался интернет банкинг Альфы. Это случилось как раз во время смены Альфой их интернет-банкинга на новый.
... :)

s102, добрый вечер. Напишите ваш ИНН. Все проверю. Посмотрю, чем могу помочь.


Коллеги, сообщаю, что моя ситуация разрешилась положительно с помощью присутствующего на ветке уважаемого представителя Alfa_Bank. Которому, думаю, за это полагается премия, отобранная у работников колцентра :D - которые решать вопрос не стали.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:56

  Scotch написав:Ребят,при оформлении аренды банковского сейфа принудительно навязывают страховку от потери ключа.Посоветуйте,как отбиться от страховки? 8)

Никак. Сумма залога за ключи возвращается по окончании аренды.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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