Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:59
Skiw написав:
Из-за того, что несколько дней было некомфортно или даже нельзя было воспользоваться интернет банкингом?
Это повод для ВА?
Был один банк с названием буквы греческого алфавита... Так вот. Примерно за пол года-год у этого банка с 16-18:00 и до полуночи переставали работать карты. У меня есть подозрения, но к сожалению их озвучивать я не стану. Мне Альфа нужна живой.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9