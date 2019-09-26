Был один банк с названием буквы греческого алфавита... Так вот. Примерно за пол года-год у этого банка с 16-18:00 и до полуночи переставали работать карты. У меня есть подозрения, но к сожалению их озвучивать я не стану. Мне Альфа нужна живой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:59
Был один банк с названием буквы греческого алфавита... Так вот. Примерно за пол года-год у этого банка с 16-18:00 и до полуночи переставали работать карты. У меня есть подозрения, но к сожалению их озвучивать я не стану. Мне Альфа нужна живой.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:21
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:39
Arien, добрый день. Вчера наблюдался сбой операций по картам ВИЗА. Проблемы со стороны платежной системы. На данный момент все работает.
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