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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7678767976807681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:59

  Skiw написав:Из-за того, что несколько дней было некомфортно или даже нельзя было воспользоваться интернет банкингом?
Это повод для ВА?

Был один банк с названием буквы греческого алфавита... Так вот. Примерно за пол года-год у этого банка с 16-18:00 и до полуночи переставали работать карты. У меня есть подозрения, но к сожалению их озвучивать я не стану. Мне Альфа нужна живой.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:21

  cdj2 написав:
  artemiustas написав:Alfa_Bank,
возможно ли по ARN-коду узнать статус возврата средств?
Через liqpay мне отправили возврат 2 дня назад, но срества так и не пришли.

По идее завтра после 8 утра появятся.

Только что проверил -- появилось :). Спасибо за информацию.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:39

  Arien написав:Добрый вечер!

я все могу понять, но это слишком
базовые операции - прежде всего, оплата картой, и то перестало работать...

Зображення

3 попытки в теч. получаса - увы, не помогло
вина сугубо на стороне банка, народ при мне успешно оплачивал с карт

ну вот зачем было портить то, что нормально работало :( ?

Arien, добрый день. Вчера наблюдался сбой операций по картам ВИЗА. Проблемы со стороны платежной системы. На данный момент все работает.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7678767976807681
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