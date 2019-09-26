Был один банк с названием буквы греческого алфавита... Так вот. Примерно за пол года-год у этого банка с 16-18:00 и до полуночи переставали работать карты. У меня есть подозрения, но к сожалению их озвучивать я не стану. Мне Альфа нужна живой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:59
Был один банк с названием буквы греческого алфавита... Так вот. Примерно за пол года-год у этого банка с 16-18:00 и до полуночи переставали работать карты. У меня есть подозрения, но к сожалению их озвучивать я не стану. Мне Альфа нужна живой.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:21
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:39
Arien, добрый день. Вчера наблюдался сбой операций по картам ВИЗА. Проблемы со стороны платежной системы. На данный момент все работает.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:34
Жахливий банк. Допомоги дочекатися просто неможливо, персонал некваліфікований, байдуже відношення до клієнтів. Щоб отримати квитанцію про оплату , Вам доведеться пройти "10 кругів аду".
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:39
К сожалению, это не соответствует реальности
как я писала выше, в той же аптеке в то же время рядом со мной оплачивали картами других банков
УСПЕШНО
и, пожалуйста, передайте еще раз в соответствующее подразделение по поводу НОРМАЛЬНОЙ горячей линии
колупание в чате или соцсетях, 044 - это не очень нормально
Востаннє редагувалось Arien в П'ят 27 вер, 2019 08:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:40
Не могу спорить, но карта могла быть мастер-кард. Сейчас все работает.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:27
Alfa_Bank, здравствуйте
с вашей помощью я оформил смену тарифа с Платинум Блэк на Ультру
ПБ заканчивается в этом месяце, по новой карте еще никто не звонил
но в МАБе ее номер уже виден (серым), название пакета тоже пишет Ультра и % на ДС изменились
у меня вопрос - эти проценты уже сейчас или начнутся только с новой картой?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:44
vvs2k, добрый день. Карта еще не доставлена в отделение. Как только придет, напишу вам. Изменения тарифа будет после того, как активируете новую карту.
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