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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:34
Жахливий банк. Допомоги дочекатися просто неможливо, персонал некваліфікований, байдуже відношення до клієнтів. Щоб отримати квитанцію про оплату , Вам доведеться пройти "10 кругів аду".
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voloskat
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:39
Alfa_Bank написав:
Arien, добрый день. Вчера наблюдался сбой операций по картам ВИЗА. Проблемы со стороны платежной системы. На данный момент все работает.
К сожалению, это не соответствует реальности
как я писала выше, в той же аптеке в то же время рядом со мной оплачивали картами других банков
УСПЕШНО
и, пожалуйста, передайте еще раз в соответствующее подразделение по поводу НОРМАЛЬНОЙ горячей линии
колупание в чате или соцсетях, 044 - это не очень нормально
Востаннє редагувалось Arien
в П'ят 27 вер, 2019 08:40, всього редагувалось 1 раз.
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Arien
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:40
Arien написав: Alfa_Bank написав:
Arien, добрый день. Вчера наблюдался сбой операций по картам ВИЗА. Проблемы со стороны платежной системы. На данный момент все работает.
К сожалению, это не соответствует реальности
как я писала выше, в той же аптеке в то же время рядом со мной оплачивали картами других банков
УСПЕШНО
Не могу спорить, но карта могла быть мастер-кард. Сейчас все работает.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:27
Alfa_Bank, здравствуйте
с вашей помощью я оформил смену тарифа с Платинум Блэк на Ультру
ПБ заканчивается в этом месяце, по новой карте еще никто не звонил
но в МАБе ее номер уже виден (серым), название пакета тоже пишет Ультра и % на ДС изменились
у меня вопрос - эти проценты уже сейчас или начнутся только с новой картой?
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vvs2k
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:44
vvs2k написав:Alfa_Bank
, здравствуйте
с вашей помощью я оформил смену тарифа с Платинум Блэк на Ультру
ПБ заканчивается в этом месяце, по новой карте еще никто не звонил
но в МАБе ее номер уже виден (серым), название пакета тоже пишет Ультра и % на ДС изменились
у меня вопрос - эти проценты уже сейчас или начнутся только с новой картой?
vvs2k, добрый день. Карта еще не доставлена в отделение. Как только придет, напишу вам. Изменения тарифа будет после того, как активируете новую карту.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:18
Alfa_Bank, спасибо
еще вопросы
у меня нарисовался возврат средств за покупку, совершенную в 2017-м картой Максимум через liqpay
покупка была на три позиции общей суммой, возврат будет на одну позицию (т.е. на часть суммы)
как все это будет происходить?
на карте сейчас оформлена рассрочка
эта сумма автоматом пойдет на погашение или просто увеличится остаток?
если лимит выбран почти полностью, и автомат.погашения не будет, эти средства станут "собственными"?
куда будет производиться возврат в случае, если покупка была на карту, которая уже закончилась и вместо нее другая карта?
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vvs2k
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:28
vvs2k написав:Alfa_Bank
, спасибо
еще вопросы
на карте сейчас оформлена рассрочка
эта сумма автоматом пойдет на погашение или просто увеличится остаток?
Сумма уйдёт на баланс счёта, далее стандартное распределение по счёту как обычное пополнение (погашение сумм льготного периода, следом погашение сумм вне льготного периода) сумма рассрочек сама гаситься не будет. лишнее станет собственными средствами. Далее если карта на полке - списание платежей по рассрочкам согласно графика в РД.
если лимит выбран почти полностью, и автомат.погашения не будет, эти средства станут "собственными"?
Собственные средства=Долг по счёту
минус сумма в рассрочках.
куда будет производиться возврат в случае, если покупка была на карту, которая уже закончилась и вместо нее другая карта?
Не в курсе. В теории, если счёт у карты тот-же, то туда же. Но этот момент уже к офпреду.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:39
vvs2k написав:Alfa_Bank
, спасибо
еще вопросы
у меня нарисовался возврат средств за покупку, совершенную в 2017-м картой Максимум через liqpay
покупка была на три позиции общей суммой, возврат будет на одну позицию (т.е. на часть суммы)
как все это будет происходить?
на карте сейчас оформлена рассрочка
эта сумма автоматом пойдет на погашение или просто увеличится остаток?
если лимит выбран почти полностью, и автомат.погашения не будет, эти средства станут "собственными"?
куда будет производиться возврат в случае, если покупка была на карту, которая уже закончилась и вместо нее другая карта?
Сумма зачисляется как пополнение карты. Если на карте есть задолженность без рассрочек, то сумма ее погасит. Если все в рассрочка, то это будут собственные средства. Рассрочки нужно погашать вручную, автоматическое погашение не предусмотрено. Если на момент возврата средств, срок действия карты выйдет, нужно будет дополнительное обращения от вас в КЦ/чат/отделение с информацией о дате и сумме возврата, а также, указанием новых реквизитов карты, куда нужно зачислить возврат.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:41
Alfa_Bank написав: vvs2k написав:Alfa_Bank
, спасибо
еще вопросы
у меня нарисовался возврат средств за покупку, совершенную в 2017-м картой Максимум через liqpay
покупка была на три позиции общей суммой, возврат будет на одну позицию (т.е. на часть суммы)
как все это будет происходить?
на карте сейчас оформлена рассрочка
эта сумма автоматом пойдет на погашение или просто увеличится остаток?
если лимит выбран почти полностью, и автомат.погашения не будет, эти средства станут "собственными"?
куда будет производиться возврат в случае, если покупка была на карту, которая уже закончилась и вместо нее другая карта?
Сумма зачисляется как пополнение карты. Если на карте есть задолженность без рассрочек, то сумма ее погасит. Если все в рассрочка, то это будут собственные средства. Рассрочки нужно погашать вручную, автоматическое погашение не предусмотрено. Если на момент возврата средств, срок действия карты выйдет, нужно будет дополнительное обращения от вас в КЦ/чат/отделение с информацией о дате и сумме возврата, а также, указанием новых реквизитов карты, куда нужно зачислить возврат.
понял, спасибо
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vvs2k
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:20
voloskat написав:
Жахливий банк. Допомоги дочекатися просто неможливо, персонал некваліфікований, байдуже відношення до клієнтів. Щоб отримати квитанцію про оплату , Вам доведеться пройти "10 кругів аду".
voloskat, доброго дня. Уточніть більш детально, будь-ласка. Що вам потрібно, куди зверталися, коли, в чому труднощі?
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