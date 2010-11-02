Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:18

Alfa_Bank, спасибо

еще вопросы

у меня нарисовался возврат средств за покупку, совершенную в 2017-м картой Максимум через liqpay

покупка была на три позиции общей суммой, возврат будет на одну позицию (т.е. на часть суммы)

как все это будет происходить?

на карте сейчас оформлена рассрочка

эта сумма автоматом пойдет на погашение или просто увеличится остаток?

если лимит выбран почти полностью, и автомат.погашения не будет, эти средства станут "собственными"?

куда будет производиться возврат в случае, если покупка была на карту, которая уже закончилась и вместо нее другая карта?