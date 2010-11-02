Делал 3 загран паспорта.
Сам распечатал квитанции.
Штампик в отделении ставили без проблем в течении минут 10, в зависимости от очереди.
В ДМСУ их приняли без проблем.
Правда дело было в прошлом году.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:23
Делал 3 загран паспорта.
Сам распечатал квитанции.
Штампик в отделении ставили без проблем в течении минут 10, в зависимости от очереди.
В ДМСУ их приняли без проблем.
Правда дело было в прошлом году.
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