RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7679768076817682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:23

  voloskat написав:Жахливий банк. Допомоги дочекатися просто неможливо, персонал некваліфікований, байдуже відношення до клієнтів. Щоб отримати квитанцію про оплату , Вам доведеться пройти "10 кругів аду".

Делал 3 загран паспорта.
Сам распечатал квитанции.
Штампик в отделении ставили без проблем в течении минут 10, в зависимости от очереди.
В ДМСУ их приняли без проблем.
Правда дело было в прошлом году.
curiousobro
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7679768076817682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kostya77, la9, Oktawa, uaprofi і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3503, 3504, 3505
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35046 4334701
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 11:05
Квесторе_поверніться
Банк Глобус 1 ... 540, 541, 542
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5414 714048
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 10:59
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1340, 1341, 1342
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13415 1885402
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 10:36
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3900)
27.09.2019 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.