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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7679768076817682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:23

  voloskat написав:Жахливий банк. Допомоги дочекатися просто неможливо, персонал некваліфікований, байдуже відношення до клієнтів. Щоб отримати квитанцію про оплату , Вам доведеться пройти "10 кругів аду".

Делал 3 загран паспорта.
Сам распечатал квитанции.
Штампик в отделении ставили без проблем в течении минут 10, в зависимости от очереди.
В ДМСУ их приняли без проблем.
Правда дело было в прошлом году.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:38

как известно, из ИБ убрали возможность закрывать карточных счетов.
как теперь закрыть карты (т.е счета к ним) в отделении?
на Васильковской это умеют делать быстро и качественно?
У кого был опыт закрытия счетов в сентябре? всё гладко?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:44

  uaprofi написав:как известно, из ИБ убрали возможность закрывать карточных счетов.
как теперь закрыть карты (т.е счета к ним) в отделении?

uaprofi, добрый день. Можно еще через горячую линию/чат закрыть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:58

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:как известно, из ИБ убрали возможность закрывать карточных счетов.
как теперь закрыть карты (т.е счета к ним) в отделении?

uaprofi, добрый день. Можно еще через горячую линию/чат закрыть.


банк это прежде всего доверие.
а доверия к банку нет.
желания проходить квест на ГЛ, и/или слушать по 20... 30 минут уебительную фигню в трубке тоже нет...
или ещё "лучше" получить блок на звонки на 24 часа - потому как в ранее оформленных документах работники специально повносили/исказили личные данные

З.Ы.
только копия заявления на закрытие счёта и фото сотрудника с этим заявлением в руках
З.Ы. зы
и я чётко написал - где хочу закрыть договора
вопрос в том на сколько професианально это умеют делать например на Васильковской100
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:50

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:как известно, из ИБ убрали возможность закрывать карточных счетов.
как теперь закрыть карты (т.е счета к ним) в отделении?

uaprofi, добрый день. Можно еще через горячую линию/чат закрыть.


банк это прежде всего доверие.
а доверия к банку нет.
желания проходить квест на ГЛ, и/или слушать по 20... 30 минут уебительную фигню в трубке тоже нет...
или ещё "лучше" получить блок на звонки на 24 часа - потому как в ранее оформленных документах работники специально повносили/исказили личные данные

З.Ы.
только копия заявления на закрытие счёта и фото сотрудника с этим заявлением в руках
З.Ы. зы
и я чётко написал - где хочу закрыть договора
вопрос в том на сколько професианально это умеют делать например на Васильковской100

Закрывал, через чат в приложении. Ушло на это 5 минут. Хотите идти в отделение, дело Ваше.
П.С. Но ради фото, можно и сходить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:59

  vvs2k написав:Alfa_Bank, здравствуйте
с вашей помощью я оформил смену тарифа с Платинум Блэк на Ультру
ПБ заканчивается в этом месяце, по новой карте еще никто не звонил
но в МАБе ее номер уже виден (серым), название пакета тоже пишет Ультра и % на ДС изменились
у меня вопрос - эти проценты уже сейчас или начнутся только с новой картой?

Карта получена в отделении, можете идти забирать.
Alfa_Bank
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