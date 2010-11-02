Ущипните меня! Час назад создал платёж на Моно - только что поступил пуш о зачислении денег на той стороне.
Я в шоке! Это революция?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:16
СЭП
Ущипните меня! Час назад создал платёж на Моно - только что поступил пуш о зачислении денег на той стороне.
Я в шоке! Это революция?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:22
Также уже прикатилось по месту назначения. Сюрпрайз.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:28
ruvex
скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:30
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:35
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:37
15.00 я написал условно. Т. Е. Позже 14 но раньше 17
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:46
В таких условиях работы это не столь важно. Главное результат.
Black Jack - White Business
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