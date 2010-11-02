RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7680768176827683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:16

СЭП

Ущипните меня! Час назад создал платёж на Моно - только что поступил пуш о зачислении денег на той стороне.

Я в шоке! :shock: Это революция? 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 7257
З нами з: 14.06.13
Подякував: 364 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:22

  Vorlon написав:Ущипните меня! Час назад создал платёж на Моно - только что поступил пуш о зачислении денег на той стороне.

Я в шоке! :shock: Это революция? 8)

Также уже прикатилось по месту назначения. Сюрпрайз.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8456
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:28

ruvex

скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36526
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5816 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:30

  Menwyy написав:МАБ все?

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2975
З нами з: 03.12.14
Подякував: 403 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:35

  IMPRINTER написав:скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...

Не катит теория - в тексте СМС списания суммы по моей операции было время 15:16.
Vorlon
 
Повідомлень: 7257
З нами з: 14.06.13
Подякував: 364 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:37

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...

Не катит теория - в тексте СМС списания суммы по моей операции было время 15:16.


15.00 я написал условно. Т. Е. Позже 14 но раньше 17
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36526
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5816 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:46

  IMPRINTER написав:ruvex

скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...

В таких условиях работы это не столь важно. Главное результат.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8456
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 7680768176827683
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum, yuraes і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3504, 3505, 3506
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35057 4335244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 16:10
chipmunk
Банк Глобус 1 ... 540, 541, 542
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5416 714279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 15:32
IMPRINTER
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6534 1518016
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 14:53
Onore

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.