Ущипните меня! Час назад создал платёж на Моно - только что поступил пуш о зачислении денег на той стороне.
Я в шоке! Это революция?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:16
СЭП
Ущипните меня! Час назад создал платёж на Моно - только что поступил пуш о зачислении денег на той стороне.
Я в шоке! Это революция?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:22
Также уже прикатилось по месту назначения. Сюрпрайз.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:28
ruvex
скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:30
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:35
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:37
15.00 я написал условно. Т. Е. Позже 14 но раньше 17
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:46
В таких условиях работы это не столь важно. Главное результат.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:17
MyAlfa для нескоростного интернета не работает на новом ПО
имею дома 2G Интертелекомовский интернет (3G покрытие отсутствует ), после перехода на "новое учучшенное ПО сайта" перестала грузиться даже начальная страница для логина и пароля (браузеры Opera,Google,Mozila), вращается бегунок ,типа что-то грузится, а потом тупо все останавливается навек без всяких сообщений. На работе обычный проводной интернет все грузится без проблем. Кроме того после "улучшения" стало вообще проблемно зайти в кабинет из-за того что тайм-аут для прихода СМС с паролем для входа всего 2 минуты (в других банках 15-20 мин), и СМС просто не успевает после чего становится неактуальным. Вопросы к представителю банка: 1- новое ПО тестировалось ли на слабых каналах связи, 2- можно ли увеличить тайм-аут для СМС паролей хотя бы до 15-20 минут?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:22
4g не всегда пускает, некоторые локальные подсети фильтруют чтото от мобильного и просто войти нельзя. А вы говорите 2g
Skiw
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:05
Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
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