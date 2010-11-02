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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7681768276837684>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:16

СЭП

Ущипните меня! Час назад создал платёж на Моно - только что поступил пуш о зачислении денег на той стороне.

Я в шоке! :shock: Это революция? 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:22

  Vorlon написав:Ущипните меня! Час назад создал платёж на Моно - только что поступил пуш о зачислении денег на той стороне.

Я в шоке! :shock: Это революция? 8)

Также уже прикатилось по месту назначения. Сюрпрайз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:28

ruvex

скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:30

  Menwyy написав:МАБ все?

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:35

  IMPRINTER написав:скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...

Не катит теория - в тексте СМС списания суммы по моей операции было время 15:16.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:37

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...

Не катит теория - в тексте СМС списания суммы по моей операции было время 15:16.


15.00 я написал условно. Т. Е. Позже 14 но раньше 17
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:46

  IMPRINTER написав:ruvex

скорей всего - это был глюк .. алла все сэпы обработала в 15.00, и то что были до 14 созданы и те что после 14 но до 15 потянулись ...

В таких условиях работы это не столь важно. Главное результат.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:17

MyAlfa для нескоростного интернета не работает на новом ПО

имею дома 2G Интертелекомовский интернет (3G покрытие отсутствует ), после перехода на "новое учучшенное ПО сайта" перестала грузиться даже начальная страница для логина и пароля (браузеры Opera,Google,Mozila), вращается бегунок ,типа что-то грузится, а потом тупо все останавливается навек без всяких сообщений. На работе обычный проводной интернет все грузится без проблем. Кроме того после "улучшения" стало вообще проблемно зайти в кабинет из-за того что тайм-аут для прихода СМС с паролем для входа всего 2 минуты (в других банках 15-20 мин), и СМС просто не успевает после чего становится неактуальным. Вопросы к представителю банка: 1- новое ПО тестировалось ли на слабых каналах связи, 2- можно ли увеличить тайм-аут для СМС паролей хотя бы до 15-20 минут?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:22

  v_matsenko написав:имею дома 2G Интертелекомовский интернет (3G покрытие отсутствует ), после перехода на "новое учучшенное ПО сайта" перестала грузиться даже начальная страница для логина и пароля (браузеры Opera,Google,Mozila), вращается бегунок ,типа что-то грузится, а потом тупо все останавливается навек без всяких сообщений. На работе обычный проводной интернет все грузится без проблем. Кроме того после "улучшения" стало вообще проблемно зайти в кабинет из-за того что тайм-аут для прихода СМС с паролем для входа всего 2 минуты (в других банках 15-20 мин), и СМС просто не успевает после чего становится неактуальным. Вопросы к представителю банка: 1- новое ПО тестировалось ли на слабых каналах связи, 2- можно ли увеличить тайм-аут для СМС паролей хотя бы до 15-20 минут?

4g не всегда пускает, некоторые локальные подсети фильтруют чтото от мобильного и просто войти нельзя. А вы говорите 2g :)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:05

Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
novichok
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IMPRINTER

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