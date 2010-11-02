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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:42
«ОК, Альфа!»: з'явився переказ коштів з рахунку ФОП на будь-яку карткуhttps://alfabank.ua/about/press/ok-alfa ... -yaku-1964
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:54
novichok написав:
Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
бесплатная
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