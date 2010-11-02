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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:42
«ОК, Альфа!»: з'явився переказ коштів з рахунку ФОП на будь-яку картку
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:54
Додано: Суб 28 вер, 2019 07:54
Re: Альфа-Банк
Ну и инфа про QR платежи: Альфа-Банк у партнерстві з VISA запускають QR-платежі...
Оплата с кредитки с комиссией, если верить мобильному приложению.
Додано: Суб 28 вер, 2019 08:16
Вы её получали в отделении или пользуетесь счетом без получения самой карты на руки? Мне вчера утверждали, что если я получу эту карту в отделении, то с меня спишут плату по тарифам моего пакета, т.к. по пакету уже выпущены все полагающиеся бесплатные карты. Я до этого тоже считал, что карта бесплатная, но вчера мне очень активно доказывали обратное. Прошу прокомментировать эту информацию представителя банка.
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