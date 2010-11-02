novichok написав:Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
бесплатная
Вы её получали в отделении или пользуетесь счетом без получения самой карты на руки? Мне вчера утверждали, что если я получу эту карту в отделении, то с меня спишут плату по тарифам моего пакета, т.к. по пакету уже выпущены все полагающиеся бесплатные карты. Я до этого тоже считал, что карта бесплатная, но вчера мне очень активно доказывали обратное. Прошу прокомментировать эту информацию представителя банка.
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novichok написав:Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
бесплатная
Вы её получали в отделении или пользуетесь счетом без получения самой карты на руки? Мне вчера утверждали, что если я получу эту карту в отделении, то с меня спишут плату по тарифам моего пакета, т.к. по пакету уже выпущены все полагающиеся бесплатные карты. Я до этого тоже считал, что карта бесплатная, но вчера мне очень активно доказывали обратное. Прошу прокомментировать эту информацию представителя банка.
Тупят или брешут в отд-и. Заставить переписать конспект того менагера Получил пластик, это т.с. ОТДЕЛЬНЫЙ пакет, который никак не привязан к моей Ультре, где уже давно выпущено 2 бесплатных карты