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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7682768376847685>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:42

«ОК, Альфа!»: з'явився переказ коштів з рахунку ФОП на будь-яку картку

https://alfabank.ua/about/press/ok-alfa ... -yaku-1964
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:54

  novichok написав:Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
бесплатная
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 07:54

Re: Альфа-Банк

Ну и инфа про QR платежи: Альфа-Банк у партнерстві з VISA запускають QR-платежі...
Оплата с кредитки с комиссией, если верить мобильному приложению.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 08:16

  Flamingo написав:
  novichok написав:Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
бесплатная

Вы её получали в отделении или пользуетесь счетом без получения самой карты на руки? Мне вчера утверждали, что если я получу эту карту в отделении, то с меня спишут плату по тарифам моего пакета, т.к. по пакету уже выпущены все полагающиеся бесплатные карты. Я до этого тоже считал, что карта бесплатная, но вчера мне очень активно доказывали обратное. Прошу прокомментировать эту информацию представителя банка.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:20

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
бесплатная

Вы её получали в отделении или пользуетесь счетом без получения самой карты на руки? Мне вчера утверждали, что если я получу эту карту в отделении, то с меня спишут плату по тарифам моего пакета, т.к. по пакету уже выпущены все полагающиеся бесплатные карты. Я до этого тоже считал, что карта бесплатная, но вчера мне очень активно доказывали обратное. Прошу прокомментировать эту информацию представителя банка.

Тупят или брешут в отд-и. Заставить переписать конспект того менагера :evil:
Получил пластик, это т.с. ОТДЕЛЬНЫЙ пакет, который никак не привязан к моей Ультре, где уже давно выпущено 2 бесплатных карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:29

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Fast карта, которая заказывается через Моб. Приложение бесплатная или условно-бесплатная? Просветите пожалуйста
бесплатная

Вы её получали в отделении или пользуетесь счетом без получения самой карты на руки?

Я ещё не пользуюсь никак, только планирую. Можно получать в кассе валюту без физической карты?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:51

Re: Альфа-Банк

МСС 6300 це як зняття готівки чи ні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:52

Re: Альфа-Банк

  novichok написав:Можно получать в кассе валюту без физической карты?

Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:48

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:Вы её получали в отделении или пользуетесь счетом без получения самой карты на руки? Мне вчера утверждали, что если я получу эту карту в отделении, то с меня спишут плату по тарифам моего пакета, т.к. по пакету уже выпущены все полагающиеся бесплатные карты. Я до этого тоже считал, что карта бесплатная, но вчера мне очень активно доказывали обратное. Прошу прокомментировать эту информацию представителя банка.

Я карту в отделении получил. Сразу активировал, перешел на пуши и тут же получил с нее купленную неделей ранее валюту. У меня пакет ультра с двумя выпущенными картами (UAH & USD), а FastCard выпустил в EUR. Ни копейки никаких комиссий при этом не заплатил.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:49

  clientage написав:
  novichok написав:Можно получать в кассе валюту без физической карты?

Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)

Уточню, но карта перед этим должна быть таки выпущена, получена и активирована.
Flamingo
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