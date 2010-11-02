Пополнять картсчет можно без активации, а вот снятие с картсчета да, ток с активной картой
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:33
Пополнять картсчет можно без активации, а вот снятие с картсчета да, ток с активной картой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:41
clientage
при неактивной карте тоже можно, но дольше
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
|