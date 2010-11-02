RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7682768376847685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:33

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  novichok написав:Можно получать в кассе валюту без физической карты?

Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)

Уточню, но карта перед этим должна быть таки выпущена, получена и активирована.

Пополнять картсчет можно без активации, а вот снятие с картсчета да, ток с активной картой :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29235
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2337 раз.
Подякували: 3378 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:41

clientage

при неактивной карте тоже можно, но дольше
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36531
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5818 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 7682768376847685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slx і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3505, 3506, 3507
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35063 4336082
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 вер, 2019 09:23
chipmunk
Идея Банк 1 ... 1641, 1642, 1643
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16426 2335517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 16:26
tarasum
Банк Глобус 1 ... 540, 541, 542
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5416 714570
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 15:32
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76842)
28.09.2019 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.