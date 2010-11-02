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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:33
Flamingo написав: clientage написав: novichok написав:
Можно получать в кассе валюту без физической карты?
Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)
Уточню, но карта перед этим должна быть таки выпущена, получена и активирована.
Пополнять картсчет можно без активации, а вот снятие с картсчета да, ток с активной картой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:41
clientage
при неактивной карте тоже можно, но дольше
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Додано: Суб 28 вер, 2019 19:43
Flamingo написав: clientage написав: novichok написав:
Можно получать в кассе валюту без физической карты?
Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)
Уточню, но карта перед этим должна быть таки выпущена, получена и активирована.
без активной карты тоже можно снять, но с задержкой до 2 часов после оформления у менеджера...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:15
Тракторист написав: clientage написав: novichok написав:
Можно получать в кассе валюту без физической карты?
Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)
Уточню, но карта перед этим должна быть таки выпущена, получена и активирована.
без активной карты тоже можно снять, но с задержкой до 2 часов после оформления у менеджера...[/quote]
Та ладно мені видали 1К по паспорту за 10хв. Карту не дивилися.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:55
Ethereum написав:
Карту не дивилися
та лааано
Хотя некоторые монстры даже на клиента не смотрят, ток на подсунутый паспорт
Я вот по паспорту тёщи гроши получаю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05
Ethereum написав:
Та ладно мені видали 1К по паспорту за 10хв. Карту не дивилися.
это при условии что есть активная карта к счёту, а речь шла о выдаче со счёта при отсутствии активной карты - это как говорят в Одессе две большие разницы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:40
Алла в банкоматі по картці СоСо банки 200 грн дає тільки за раз.
Відколи таке бізобразіє?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:42
clientage написав: Ethereum написав:
Карту не дивилися
та лааано
Хотя некоторые монстры даже на клиента не смотрят, ток на подсунутый паспорт
Я вот по паспорту тёщи гроши получаю
А может вы на нее похожи
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curiousobro
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:13
Квесторе_поверніться написав:
Алла в банкоматі по картці СоСо банки 200 грн дає тільки за раз.
Відколи таке бізобразіє?
В серпні вже таке було.
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Кочевник
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