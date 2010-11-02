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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7682768376847685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:33

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  novichok написав:Можно получать в кассе валюту без физической карты?

Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)

Уточню, но карта перед этим должна быть таки выпущена, получена и активирована.

Пополнять картсчет можно без активации, а вот снятие с картсчета да, ток с активной картой :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:41

clientage

при неактивной карте тоже можно, но дольше
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:43

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  novichok написав:Можно получать в кассе валюту без физической карты?

Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)

Уточню, но карта перед этим должна быть таки выпущена, получена и активирована.

без активной карты тоже можно снять, но с задержкой до 2 часов после оформления у менеджера...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:15

  Тракторист написав:
  clientage написав:
  novichok написав:Можно получать в кассе валюту без физической карты?

Канэшна, по паспорту через менагера (темпокассу)

Уточню, но карта перед этим должна быть таки выпущена, получена и активирована.

без активной карты тоже можно снять, но с задержкой до 2 часов после оформления у менеджера...[/quote]


Та ладно мені видали 1К по паспорту за 10хв. Карту не дивилися.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:55

Re: Альфа-Банк

  Ethereum написав:Карту не дивилися

та лааано :lol: :lol:
Хотя некоторые монстры даже на клиента не смотрят, ток на подсунутый паспорт
Я вот по паспорту тёщи гроши получаю :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:05

  Ethereum написав:Та ладно мені видали 1К по паспорту за 10хв. Карту не дивилися.

это при условии что есть активная карта к счёту, а речь шла о выдаче со счёта при отсутствии активной карты - это как говорят в Одессе две большие разницы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:40

Алла в банкоматі по картці СоСо банки 200 грн дає тільки за раз. :(
Відколи таке бізобразіє?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:42

  clientage написав:
  Ethereum написав:Карту не дивилися

та лааано :lol: :lol:
Хотя некоторые монстры даже на клиента не смотрят, ток на подсунутый паспорт
Я вот по паспорту тёщи гроши получаю :mrgreen:

А может вы на нее похожи :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:13

  Квесторе_поверніться написав:Алла в банкоматі по картці СоСо банки 200 грн дає тільки за раз. :(
Відколи таке бізобразіє?

В серпні вже таке було.
Кочевник
 
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