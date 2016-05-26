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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7683768476857686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:26

  Кочевник написав:
  cdj2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Алла в банкоматі по картці СоСо банки 200 грн дає тільки за раз. :(
Відколи таке бізобразіє?

Это КоКо шалит.

Ні, це Алка. Для КоКо в алкіному банкоматі тільки 3 пункти номіналів: 50-100-200 грн на зняття.

Мені допомага зазвичай меню Інші операції, а вже після Зняття готівки, там і суму можна власноруч ввести, хоч я саме СоСо не юзаю, але гадаю стосується всих...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:44

  Solar_simfi написав:Сьогодні біля 12 години жоден з двох банкоматів на Берковецькій в Києві (Епіцентр) не видав готівку. В чеках було зазначено щось на кшталт: "Відсутня готівка для видачи" або щось подібне. Два безкоштовні зняття в касі вже використані, прийшлось шукати банкомат іншого банку в Лавині.

Solar_simfi, доброго ранку. Враховуючи велику кількість клієнтів, така ситуація можлива. Вибачте за незручності. Взяли на замітку.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:47

  Rainbow написав:Що за нова миттєва розстрочка до 24 місяців під 0,01%?
Реально безвідсоткова і нема щомісячної комісії?

Rainbow, доброго ранку. Звичайна розстрочка має ще щомісячну комісію від початкової суми - 1.8%, партнерська - лище 0.01% річних.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:50

  v_matsenko написав:имею дома 2G Интертелекомовский интернет (3G покрытие отсутствует ), после перехода на "новое учучшенное ПО сайта" перестала грузиться даже начальная страница для логина и пароля (браузеры Opera,Google,Mozila), вращается бегунок ,типа что-то грузится, а потом тупо все останавливается навек без всяких сообщений. На работе обычный проводной интернет все грузится без проблем. Кроме того после "улучшения" стало вообще проблемно зайти в кабинет из-за того что тайм-аут для прихода СМС с паролем для входа всего 2 минуты (в других банках 15-20 мин), и СМС просто не успевает после чего становится неактуальным. Вопросы к представителю банка: 1- новое ПО тестировалось ли на слабых каналах связи, 2- можно ли увеличить тайм-аут для СМС паролей хотя бы до 15-20 минут?

v_matsenko, доброе утро. Отпишусь чуть позже. Вопрос в работе.
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  #<1 ... 7683768476857686
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