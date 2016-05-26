|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 07:26
Кочевник написав: cdj2 написав: Квесторе_поверніться написав:
Алла в банкоматі по картці СоСо банки 200 грн дає тільки за раз.
Відколи таке бізобразіє?
Это КоКо шалит.
Ні, це Алка. Для КоКо в алкіному банкоматі тільки 3 пункти номіналів: 50-100-200 грн на зняття.
Мені допомага зазвичай меню Інші операції, а вже після Зняття готівки, там і суму можна власноруч ввести, хоч я саме СоСо не юзаю, але гадаю стосується всих...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1792
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 07:44
Solar_simfi написав:
Сьогодні біля 12 години жоден з двох банкоматів на Берковецькій в Києві (Епіцентр) не видав готівку. В чеках було зазначено щось на кшталт: "Відсутня готівка для видачи" або щось подібне. Два безкоштовні зняття в касі вже використані, прийшлось шукати банкомат іншого банку в Лавині.
Solar_simfi, доброго ранку. Враховуючи велику кількість клієнтів, така ситуація можлива. Вибачте за незручності. Взяли на замітку.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7230
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 вер, 2019 07:47
Rainbow написав:
Що за нова миттєва розстрочка до 24 місяців під 0,01%?
Реально безвідсоткова і нема щомісячної комісії?
Rainbow, доброго ранку. Звичайна розстрочка має ще щомісячну комісію від початкової суми - 1.8%, партнерська - лище 0.01% річних.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7230
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 вер, 2019 07:50
v_matsenko написав:
имею дома 2G Интертелекомовский интернет (3G покрытие отсутствует ), после перехода на "новое учучшенное ПО сайта" перестала грузиться даже начальная страница для логина и пароля (браузеры Opera,Google,Mozila), вращается бегунок ,типа что-то грузится, а потом тупо все останавливается навек без всяких сообщений. На работе обычный проводной интернет все грузится без проблем. Кроме того после "улучшения" стало вообще проблемно зайти в кабинет из-за того что тайм-аут для прихода СМС с паролем для входа всего 2 минуты (в других банках 15-20 мин), и СМС просто не успевает после чего становится неактуальным. Вопросы к представителю банка: 1- новое ПО тестировалось ли на слабых каналах связи, 2- можно ли увеличить тайм-аут для СМС паролей хотя бы до 15-20 минут?
v_matsenko, доброе утро. Отпишусь чуть позже. Вопрос в работе.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7230
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13427
|1887272
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16433
|2336397
|
|
|263
|52823
|
|