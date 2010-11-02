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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7684768576867687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:31

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Вот после 30.09 надо отсчитать еще от одного до трех дней.
Календарных или банковских?

Банковских. Но в вашем случае это одно и то же. Скорее всего завтра уже будут доступны. У меня на прошлой неделе было так - сегодня сумма провелась по счету - завтра доступна для обмена на орехи.
Flamingo
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  #<1 ... 7684768576867687
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