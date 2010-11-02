Банковских. Но в вашем случае это одно и то же. Скорее всего завтра уже будут доступны. У меня на прошлой неделе было так - сегодня сумма провелась по счету - завтра доступна для обмена на орехи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:31
Банковских. Но в вашем случае это одно и то же. Скорее всего завтра уже будут доступны. У меня на прошлой неделе было так - сегодня сумма провелась по счету - завтра доступна для обмена на орехи.
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