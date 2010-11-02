Банковских. Но в вашем случае это одно и то же. Скорее всего завтра уже будут доступны. У меня на прошлой неделе было так - сегодня сумма провелась по счету - завтра доступна для обмена на орехи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:31
Банковских. Но в вашем случае это одно и то же. Скорее всего завтра уже будут доступны. У меня на прошлой неделе было так - сегодня сумма провелась по счету - завтра доступна для обмена на орехи.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:53
Сегодня несказанно повезло: СМС на вход пришла до истечения 120 сек тайм-аута, зашел в кабинет и в настройках отменил СМС на вход,проверил в настройках написано: "Параметри відправки СМС при вході СМС при вході Відключено Змінити", через минуту вышел и снова стал заходить но опять потребовало СМС на вход "Додаткова міра безпеки". Так это глюк ПО и можно ли в принципе отменить СМС на вход?
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:58
Можете сделать устройство доверенным и тогда запрашивается только пароль.
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:14
Re: Альфа-Банк
Нагадайте, будь ласка, при поповненні кредитки готівкою через касу до 17.00 зарахування день в день? При поповненні через кеш ін банкомата зарахування також день день? Сума 20000грн
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:19
andriykulyk76, доброго дня. Щоб зарахування було день-в-день, потрібно робити поповнення без використання картки. У бакноматі - до 18:45 робочого дня. В касі - до закінчення операційного часу.
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:42
Alfa_Bank
Дуже дякую! Ще одне питання - при поповненні через касу без використання карти паспорт обов'язково мати?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:01
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