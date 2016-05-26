Додано: Пон 30 вер, 2019 15:09

ОфПреду.

Зашел сегодня снять немного гривен в кассе.

Подхожу к столбику электронной очереди и иду по меню.

Дохожу к пункту в каком диапазоне мое снятие - "до 8000 грн".

Меня тут же перебрасывает на информационное окно что такие суммы выдаются в банкомате и дальше на стартовую страницу.



Может все же стоит поправить логику меню? А то как то по идиотски выглядит что для того что бы таки получить деньги в кассе пришлось указать пункт меню "от 8К до 150К". Какой смысл выбирать пункт меню который не соответствует реальности?



ЗЫ

а помню наблюдал истерику у клиента банка когда она пошла по ПЯТОМУ кругу пытаясь получить талончик честно указывая что она хочет в кассе. в кассе ее не хотели обслуживать без талончика а столбик упорно не хотел выдавать ей талончик. ее сотрудники потом все дружно успокаивали.