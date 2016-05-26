Банковских. Но в вашем случае это одно и то же. Скорее всего завтра уже будут доступны. У меня на прошлой неделе было так - сегодня сумма провелась по счету - завтра доступна для обмена на орехи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:31
Банковских. Но в вашем случае это одно и то же. Скорее всего завтра уже будут доступны. У меня на прошлой неделе было так - сегодня сумма провелась по счету - завтра доступна для обмена на орехи.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:53
Сегодня несказанно повезло: СМС на вход пришла до истечения 120 сек тайм-аута, зашел в кабинет и в настройках отменил СМС на вход,проверил в настройках написано: "Параметри відправки СМС при вході СМС при вході Відключено Змінити", через минуту вышел и снова стал заходить но опять потребовало СМС на вход "Додаткова міра безпеки". Так это глюк ПО и можно ли в принципе отменить СМС на вход?
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:58
Можете сделать устройство доверенным и тогда запрашивается только пароль.
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:14
Re: Альфа-Банк
Нагадайте, будь ласка, при поповненні кредитки готівкою через касу до 17.00 зарахування день в день? При поповненні через кеш ін банкомата зарахування також день день? Сума 20000грн
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:19
andriykulyk76, доброго дня. Щоб зарахування було день-в-день, потрібно робити поповнення без використання картки. У бакноматі - до 18:45 робочого дня. В касі - до закінчення операційного часу.
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:42
Alfa_Bank
Дуже дякую! Ще одне питання - при поповненні через касу без використання карти паспорт обов'язково мати?
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:01
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:09
Re: Альфа-Банк
ОфПреду.
Зашел сегодня снять немного гривен в кассе.
Подхожу к столбику электронной очереди и иду по меню.
Дохожу к пункту в каком диапазоне мое снятие - "до 8000 грн".
Меня тут же перебрасывает на информационное окно что такие суммы выдаются в банкомате и дальше на стартовую страницу.
Может все же стоит поправить логику меню? А то как то по идиотски выглядит что для того что бы таки получить деньги в кассе пришлось указать пункт меню "от 8К до 150К". Какой смысл выбирать пункт меню который не соответствует реальности?
ЗЫ
а помню наблюдал истерику у клиента банка когда она пошла по ПЯТОМУ кругу пытаясь получить талончик честно указывая что она хочет в кассе. в кассе ее не хотели обслуживать без талончика а столбик упорно не хотел выдавать ей талончик. ее сотрудники потом все дружно успокаивали.
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:41
А после пароля попросит СМС :mgreen:
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:43
Потому что нечего с мелкими суммами лезть в кассу. А если карты нет, то можно и другую кнопку юзать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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