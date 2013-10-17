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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7685768676877688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:49

  Alfa_Bank написав:
  andriykulyk76 написав:Alfa_Bank
Дуже дякую! Ще одне питання - при поповненні через касу без використання карти паспорт обов'язково мати?

Паспорт потрібен. Навіть якщо з наявність картки, при поповенні від 15 000 грн. потрібен паспорт.

ID з папірцем ще :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:53

  cdj2 написав:Потому что нечего с мелкими суммами лезть в кассу. А если карты нет, то можно и другую кнопку юзать.

прежде чем начинать советовать читаем внимательно тарифы. особенно п.п.3.2
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:54

  mephala написав:ОфПреду.
Зашел сегодня снять немного гривен в кассе.
Подхожу к столбику электронной очереди и иду по меню.
Дохожу к пункту в каком диапазоне мое снятие - "до 8000 грн".
Меня тут же перебрасывает на информационное окно что такие суммы выдаются в банкомате и дальше на стартовую страницу.

Может все же стоит поправить логику меню? А то как то по идиотски выглядит что для того что бы таки получить деньги в кассе пришлось указать пункт меню "от 8К до 150К". Какой смысл выбирать пункт меню который не соответствует реальности?

ЗЫ
а помню наблюдал истерику у клиента банка когда она пошла по ПЯТОМУ кругу пытаясь получить талончик честно указывая что она хочет в кассе. в кассе ее не хотели обслуживать без талончика а столбик упорно не хотел выдавать ей талончик. ее сотрудники потом все дружно успокаивали.

Добрый день. Отправила вопрос ответственному подразделению.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:15

  mephala написав:
  cdj2 написав:Потому что нечего с мелкими суммами лезть в кассу. А если карты нет, то можно и другую кнопку юзать.

прежде чем начинать советовать читаем внимательно тарифы. особенно п.п.3.2

По чему тариф хоть читать? А то я не с компа)
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:27

cdj2
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2019.pdf
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 05:49

Re: Альфа-Банк

:shock: А що з кешбеком?
В мене висить, що вибирайте після активації карти, якою і так активно користувався.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:07

Re: Альфа-Банк

Также
Приветствуем в Cash'U CLUB! Категории твоих повышенных бонусов будут доступны к выбору не позже 3-х дней с момента активации карты!
Все картки активны
Что происходит?
Чат поддержки не отвечает
Spring
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:08

  Ой+ написав::shock: А що з кешбеком?
В мене висить, що вибирайте після активації карти, якою і так активно користувався.

У меня тоже самое(((
egorek
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:11

Re: Альфа-Банк

Перегрузил телефон, орехи появились. Но категории такие, что карта будет лежать на полке.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:59

Re: Альфа-Банк

egorek написав:Перегрузил телефон, орехи появились. Но категории такие, что карта будет лежать на полке.
А бензин на Глуско 10% и Варус 5% ?
lel
 
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