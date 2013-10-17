mephala написав:

ОфПреду.Зашел сегодня снять немного гривен в кассе.Подхожу к столбику электронной очереди и иду по меню.Дохожу к пункту в каком диапазоне мое снятие - "до 8000 грн".Меня тут же перебрасывает на информационное окно что такие суммы выдаются в банкомате и дальше на стартовую страницу.Может все же стоит поправить логику меню? А то как то по идиотски выглядит что для того что бы таки получить деньги в кассе пришлось указать пункт меню "от 8К до 150К". Какой смысл выбирать пункт меню который не соответствует реальности?ЗЫа помню наблюдал истерику у клиента банка когда она пошла по ПЯТОМУ кругу пытаясь получить талончик честно указывая что она хочет в кассе. в кассе ее не хотели обслуживать без талончика а столбик упорно не хотел выдавать ей талончик. ее сотрудники потом все дружно успокаивали.