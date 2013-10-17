|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:49
Alfa_Bank написав: andriykulyk76 написав:Alfa_Bank
Дуже дякую! Ще одне питання - при поповненні через касу без використання карти паспорт обов'язково мати?
Паспорт потрібен. Навіть якщо з наявність картки, при поповенні від 15 000 грн. потрібен паспорт.
ID з папірцем ще
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2996
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:53
cdj2 написав:
Потому что нечего с мелкими суммами лезть в кассу. А если карты нет, то можно и другую кнопку юзать.
прежде чем начинать советовать читаем внимательно тарифы. особенно п.п.3.2
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5537
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:54
mephala написав:
ОфПреду.
Зашел сегодня снять немного гривен в кассе.
Подхожу к столбику электронной очереди и иду по меню.
Дохожу к пункту в каком диапазоне мое снятие - "до 8000 грн".
Меня тут же перебрасывает на информационное окно что такие суммы выдаются в банкомате и дальше на стартовую страницу.
Может все же стоит поправить логику меню? А то как то по идиотски выглядит что для того что бы таки получить деньги в кассе пришлось указать пункт меню "от 8К до 150К". Какой смысл выбирать пункт меню который не соответствует реальности?
ЗЫ
а помню наблюдал истерику у клиента банка когда она пошла по ПЯТОМУ кругу пытаясь получить талончик честно указывая что она хочет в кассе. в кассе ее не хотели обслуживать без талончика а столбик упорно не хотел выдавать ей талончик. ее сотрудники потом все дружно успокаивали.
Добрый день. Отправила вопрос ответственному подразделению.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7234
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:15
mephala написав: cdj2 написав:
Потому что нечего с мелкими суммами лезть в кассу. А если карты нет, то можно и другую кнопку юзать.
прежде чем начинать советовать читаем внимательно тарифы. особенно п.п.3.2
По чему тариф хоть читать? А то я не с компа)
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2922
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:27
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5537
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 05:49
А що з кешбеком?
В мене висить, що вибирайте після активації карти, якою і так активно користувався.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2813
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:07
Также
Приветствуем в Cash'U CLUB! Категории твоих повышенных бонусов будут доступны к выбору не позже 3-х дней с момента активации карты!
Все картки активны
Что происходит?
Чат поддержки не отвечает
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:08
Ой+ написав:
:shock: А що з кешбеком?
В мене висить, що вибирайте після активації карти, якою і так активно користувався.
У меня тоже самое(((
-
egorek
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:11
Перегрузил телефон, орехи появились. Но категории такие, что карта будет лежать на полке.
-
egorek
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:59
egorek написав:Перегрузил телефон, орехи появились. Но категории такие, что карта будет лежать на полке.
А бензин на Глуско 10% и Варус 5% ?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2291
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13442
|1888558
|
|
|59
|21131
|
Вів 01 жов, 2019 00:11
klug
|
|35088
|4338806
|
|