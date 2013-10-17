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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7687768876897690>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:19

Alfa_Bank, хто у вас там такиЙ "хвілолог"?
Спливає термін дії карти
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:47

  Кочевник написав:Alfa_Bank, хто у вас там такиЙ "хвілолог"?
Спливає термін дії карти
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019

Кочевник, доброго ранку. Звідки це повідомлення, підкажіть, будь-ласка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:50

Re: Альфа-Банк

  lel написав:А бензин на Глуско 10%
у Мони.Замечено,у того,шо был без АЗС в сентябре дало Глуско 10%,а того,шо был с АЗС в сентябре дало Сокар 3% на октябрь по партнерке.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:57

Re: Альфа-Банк

Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?
Setta
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:03

  Setta написав:Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?

Setta, доброе утро. Есть проблема с сохранением доверенного устройства в веб.версии на мобильном. На исправлении. Подскажите, доверенное устройство было на мобильном или ПК?
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7237
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:04

Alfa_Bank
если покупка уже совершена (но еще не проведена) и по ней светятся орехи, и только после этого будет выбрана категория, по которой могла бы пройти покупка, то количество орехов уже не пересчитается?
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:04

  Alfa_Bank написав:
  Setta написав:Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?

Setta, доброе утро. Есть проблема с сохранением доверенного устройства в веб.версии на мобильном. На исправлении. Подскажите, доверенное устройство было на мобильном или ПК?


Я веду речь о ПК версии.
Setta
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:09

Re: Альфа-Банк

Setta написав:Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?
Тоже самое. Надо все время чистить куки. Единственный ИБ который требует тпкой частой чистки .
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:15

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, хто у вас там такиЙ "хвілолог"?
Спливає термін дії карти
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019

Кочевник, доброго ранку. Звідки це повідомлення, підкажіть, будь-ласка.

Головна сторінка мого МАБу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:24

Ну что же - Альфа похоже впервые начала делить ореховые категории и проценты по клиентам...

Путь Моно.
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