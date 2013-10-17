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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:19
Alfa_Bank
, хто у вас там такиЙ "хвілолог"?
Спливає термін дії карти
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
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Кочевник
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:47
Кочевник написав:Alfa_Bank
, хто у вас там такиЙ "хвілолог"?
Спливає термін дії карти
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
Кочевник, доброго ранку. Звідки це повідомлення, підкажіть, будь-ласка.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:50
lel написав:
А бензин на Глуско 10%
у Мони.Замечено,у того,шо был без АЗС в сентябре дало Глуско 10%,а того,шо был с АЗС в сентябре дало Сокар 3% на октябрь по партнерке.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:57
Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?
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Setta
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:03
Setta написав:
Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?
Setta, доброе утро. Есть проблема с сохранением доверенного устройства в веб.версии на мобильном. На исправлении. Подскажите, доверенное устройство было на мобильном или ПК?
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:04
Alfa_Bank
если покупка уже совершена (но еще не проведена) и по ней светятся орехи, и только после этого будет выбрана категория, по которой могла бы пройти покупка, то количество орехов уже не пересчитается?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:04
Alfa_Bank написав: Setta написав:
Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?
Setta, доброе утро. Есть проблема с сохранением доверенного устройства в веб.версии на мобильном. На исправлении. Подскажите, доверенное устройство было на мобильном или ПК?
Я веду речь о ПК версии.
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Setta
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:09
Setta написав:Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?
Тоже самое. Надо все время чистить куки. Единственный ИБ который требует тпкой частой чистки .
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lel
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:15
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, хто у вас там такиЙ "хвілолог"?
Спливає термін дії карти
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
5355xxxxxxxxxxx действительна до 10.2019
Кочевник, доброго ранку. Звідки це повідомлення, підкажіть, будь-ласка.
Головна сторінка мого МАБу.
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Кочевник
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:24
Ну что же - Альфа похоже впервые начала делить ореховые категории и проценты по клиентам...
Путь Моно.
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Vorlon
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