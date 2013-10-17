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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7688768976907691>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:38

  vvs2k написав:Alfa_Bank
если покупка уже совершена (но еще не проведена) и по ней светятся орехи, и только после этого будет выбрана категория, по которой могла бы пройти покупка, то количество орехов уже не пересчитается?

vvs2k, добрый день. Уже не пересчитается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:39

  Мизантрóп написав:
  lel написав:А бензин на Глуско 10%
у Мони.Замечено,у того,шо был без АЗС в сентябре дало Глуско 10%,а того,шо был с АЗС в сентябре дало Сокар 3% на октябрь по партнерке.

+1 . Точно. По карте на которой не было движения- 10% Глуско. По другой, где есть недобитый кэшбэк 50грн- 3% Сокар. Чтобы быстро не добил и не вывел.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:41

  Vorlon написав:Ну что же - Альфа похоже впервые начала делить ореховые категории и проценты по клиентам...

Путь Моно.

Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:51

  Setta написав:
  Alfa_Bank написав:
  Setta написав:Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?

Setta, доброе утро. Есть проблема с сохранением доверенного устройства в веб.версии на мобильном. На исправлении. Подскажите, доверенное устройство было на мобильном или ПК?


Я веду речь о ПК версии.

Уточните, пожалуйста, каким браузером пользовались, его версию. Передам на поддержку.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:54

  Кочевник написав:Головна сторінка мого МАБу.

Надішліть, будь-ласка, скрін.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:58

Alfa_Bank, де можна ознайомитись з офіційними правилами акції "5% на покупки у варусі"? Посилання на правила у додатку не працює.
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:06

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Головна сторінка мого МАБу.

Надішліть, будь-ласка, скрін.

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Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:10

Re: Альфа-Банк

Arien написав:кстати, и я все-таки повторю свою и не только свою просьбу: верните, пожалуйста, 0800
для большого банка обслуживание гор. линии - это копейки, но сколько же неудобств без нее!
Учитывая, что чат в приложении существует только номинально - дождаться ответа и получить ответ практически нереально
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:15

  casper12 написав:Alfa_Bank, де можна ознайомитись з офіційними правилами акції "5% на покупки у варусі"? Посилання на правила у додатку не працює.

casper12, доброго дня. Зараз колеги спробують виправити.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:21

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Головна сторінка мого МАБу.

Інформацію передала. Дякую.
Alfa_Bank
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